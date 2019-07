Die digitale Zukunft in Oberstadion beginnt

„Die Digitalisierung ist die Chance für den ländlichen Raum und Oberstadion hat jetzt den Schlüssel in der Hand, um das Tor zur Zukunft weiter zu öffnen“, sagte Landrat Heiner Scheffold am Montagabend in der Winkelgemeinde. Gemeinsam mit Bürgermeister Kevin Wiest, der Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer, dem Landtagsabgeordneten Manuel hagel sowie Vertretern des Netzbetreibers hat der Landrat mit dem symbolischen Druck auf den roten Knopf den Startschuss zur Anbindung Oberstadions an das schnelle Internet gegeben.

50 MBit pro Sekunde

Eine Vielzahl von Personen und Unternehmen habe dazu beigetragen, dass in nur zweijähriger Bauzeit der Anschluss des Dorfes an die Datenautobahn mit einer Leistung von bis zu 50 MBit pro Sekunde möglich geworden sei, sagte Bürgermeister Wiest. „Vor drei Jahren hat der Gemeinderat beschlossen, die finanziellen Mittel zu bündeln, mit dem Breitbandausbau zu beginnen und so das wohl wichtigste Infrastrukturprojekt der vergangenen und der kommenden zehn Jahre auf den Weg zu bringen“, betonte Wiest. Angesichts der hohen Kosten müsse die Gemeinde in den kommenden Jahren zwar sparen, aber das Breitband-Projekt sei ein enorm wichtiger Schritt für alle Generationen und alle Bevölkerungsschichten, so der Bürgermeister. Besonders dankte Wiest dem Landtagsabgeordneten Manuel Hagel für die „Fördergelder des Landes, die nach Oberstadion flossen“ und Landrat Heiner Scheffold, der „entscheidende Weichen für den Breitbandausbau im Alb-Donau-Kreis gestellt“ habe. Hagel lobte das große Engagement und die gute Zusammenarbeit in der Gemeinde und im Kreis und betonte, dass 11,7 Prozent der baden-württembergischen Fördermittel in den Alb-Donau-Kreis und 700 000 Euro nach Oberstadion geflossen sind. „Die Region zwischen Bodensee und Stuttgart ist die wirtschaftlich erfolgreichste Region im Land. Und das machen die Menschen mit ihrer Schaffenskraft und ihrer Gemeinschaft aus. So wie hier in Oberstadion“, sagte Hagel.

Nicht mehr ortsgebunden

Digitale Arbeitsplätze seien nicht ortsgebunden, betonte Landrat Scheffold. „Statt in den mit Feinstaub belasteten Großstädten zu arbeiten, bietet der Breitbandanschluss die Möglichkeit guter Arbeitsplätze im schönen ländlichen Raum“, sagte Scheffold, „und heute ist erst der Start, die Bandbreiten werden, hin zu quasi unbegrenzten Datenleitungen, weiter steigen“. Dass Oberstadion jetzt „ganz vorne dabei“ sei, so der Landrat, sei eine Gemeinschaftsleistung, die aber „umtriebige Leute, wie Bürgermeister Wiest, an der Spitze“ brauche. Und Landrat Scheffold nannte Zahlen: Im Alb-Donau-Kreis wird das Backbone-Netz momentan auf 651 Kilometern ausgebaut, 475 Kilometer sind bereits fertiggestellt und seit Oberstadion am Netz sei, seien rund 182 Kilometer in Betrieb. „und in diesem Jahr werden noch 26 weitere Netze in 17 Gemeinden dazukommen“, sagte Scheffold. Als Baukosten im Kreis nannte der Landrat 87,93 Millionen Euro, von denen 36,43 Millionen Euro als Fördermittel bewilligt worden seien.

Festtag für Oberstadion

„Heute ist ein großartiger Festtag für Oberstadion“, freute sich Ronja Kemmer, „und der Grund zu feiern reicht weit über den technischen Breitband-Anschluss der Gemeinde hinaus“. Die Verbesserung der Infrastruktur und damit der Lebensqualität der Menschen sei der eigentlich wichtige Feiergrund. „Der heutige Tag wird das Leben in Oberstadion verändern“, sagte die Abgeordnete, das reiche von Hausaufgaben bis in den beruflichen Bereich und vom Landwirt bis zum Arzt. „Heute ist ein entscheidender Schritt für Lebensgrundlagen und eine kleine Revolution im Sinne der Zukunft Oberstadions gemacht worden“, so Kemmer. „Wir kennen die Nöte und Wünsche des ländlichen Raums und wir können Strippen durchs Land ziehen“, sagte Christoph Müller, Vorsitzender der Geschäftsführung der Netze BW. „So können wir der Gemeinde Oberstadion eine funktionsfähige, moderne Infrastruktur übergeben. „Jetzt ist Oberstadion nicht mehr abgehängt“, betonte Michael Preiß, Vertriebsleiter der Netcom BW, und erklärte, dass auf der „letzten Meile zu den Häusern“ vorläufig noch die bestehenden Kupferleitungen zum Einsatz kämen. „Die Bandbreite reicht aber aus, um problemlos surfen zu können“, so Preiß. Rund 200 Oberstadioner waren zur Feier am Montagabend an den Bürgersaal gekommen. „Das zeigt, wie wichtig der jetzige Anschluss der Gemeinde an das schnelle Internet den Bürgerinnen und Bürgern ist“, sagte Bürgermeister Wiest.