Der schönste Osterbrunnen der Region nimmt Form an

Die Vorbereitungen für den 13. Oberstadioner Osterbrunnen nimmt mit dem neuen Organisationsteam Fahrt auf. Damit der Brunnen am Palmsonntag aber vor dem Rathaus stehen kann, sind nicht nur mehrere tausend bunt bemalte Ostereier nötig, sondern auch rund 150 Meter mit frischem Grün bekranzte Girlanden, an denen die Ostereier stecken werden.

Im bisherigen Team waren erfahrene Landfrauen am Werk, die sich über mehrere Wochen trafen, um „das Kranzen“ zu erledigen. Für das neue Team eine „schier unlösbare Aufgabe“.

Auch Bürgermeister Kevin Wiest packte mit an. (Foto: Burghart)

Da hatte Bürgermeister Kevin Wiest die Idee, zwei Fachleute ins Boot zu holen. Auf seine Einladung kamen am Wochenende Jutta und Walter Haimerl aus dem Allmendinger Blumenhaus Haimerl nach Oberstadion, um zunächst einen Kranzkurs zu geben und dann das Bekranzen des Osterbrunnens fachmännisch zu begleiten und anzuleiten.

Neues Team

Bettina Ege, Helga Münz, Monika Traub, Daniela Huber und Josef Missel, die Köpfe des neuen Osterbrunnen-Teams, hatten im Oberstadioner Amtsblatt um Helfer geworben, diesem Ruf folgten am Samstag und Sonntag knapp 30 Frauen und Männer, die sich zunächst die „Technik des Kranzens“ erklären ließen. Vor dem Bürgersaal hatten die Mitarbeiter des Oberstadioner Bauhofs jede Menge Koniferen- und Buchs-Grün, das sie aus vielen Gärten im Winkel und in Munderkingen abgeholt hatten, abgeladen.

„Das müssen wir als erstes in Zweige mit rund 15 Zentimetern Länge schneiden“, erklärte Jutta Haimerl. „Danach müssen wir Büschela aus verschiedenem Grün zusammenstellen, die dann mit Blumendraht überlapppend an das Brunnengestell gebunden werden“, so die Fachfrau.

Eier ausblasen und bunt bemalen. Eine Ostertradition. Für die Sie Geschick brauchen. In Oberstadion toppen die Menschen das noch einmal. Hier werden Eier besonders kunstvoll gemalt und zu noch größeren Kunstwerken zusammengesteckt. Ein Künstler bearbeitet die Eierschalen nicht nur mit weichem Pinsel, sondern auch mit eine Fräsmaschine!

Vier Teams wurden „zum Kranzen“ eingeteilt, einige der Helfer sortierten die verschiedenen „Grünsorten“, Bürgermeister Kevin Wiest übernahm die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass an „allen Stationen immer genügend Material vorhanden ist“ und vor dem Bürgersaal wurden „die langen Äste in kleine Zweige geschnitten“.

Viel Material benötigt

Pro Runde um den Brunnenbogen brauche es vier „Büschla“, erklärte Jutta Haimerl zwischendurch und freute sich nach kurzer Anlaufzeit, dass „in Oberstadion gearbeitet wird, wie am Fließband“. Und das Ergebnis am Sonntagabend konnte sich sehen lassen: Die vielen Bögen des Osterbrunnens waren nahezu begrünt.

„Ich bin begeistert, dass wir das Kranzen, dank der vielen Helfer, so flott hingekriegt haben“, sagte Bettina Ege vom Osterbrunnen-Team. Der Osterbrunnen soll in knapp vier Wochen stehen und kann vom 5. bis 26. April in der Ortsmitte von Oberstadion besucht werden. Außerdem wartet im Krippenmuseum eine Ausstellung mit mehr als 300 kunstvoll bemalten, bestickten und gefrästen Hühner-, Gänse-, Wachtel- und Straußeneiern.