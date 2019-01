Das ist beim Fasnetsauftakt in Oberstadion geboten

Jedes Jahr kurz nach Dreikönig machen die Narren in der Region mobil für die neue Fasnetsaison. Und alle zwei Jahre macht die Oberstadioner Narrenzunft „Wenk’l-Fratza“ den Auftakt. Am Sonntag, 13. Januar, ist es wieder soweit, dann steigt ab 13.30 Uhr der große Narrensprung, bei dem Narren aus 62 Zünften und närrische Musiker aus 18 Musikkapellen, Fanfarenzügen und Guggamusiken durch die Winkelgemeinde ziehen werden.

Bevor sich der närrische Wurm in Bewegung setzt, treffen sich die Obernarren der Zünfte bereits am Morgen um 10 Uhr zum Zunftmeisterempfang in der Oberstadioner Mehrzweckhalle. Zwischen den launigen Reden der Narrenmeister werden die Kindertanzgruppen der gastgebenden Wenk’l-Fratza und der Nachbarzunft, der Schloßberghexa, zu sehen sein, die Blausteiner Guggamusik der „Inschdromendaquäler“ wird für den nötigen Fasnetssound sorgen und die Tanzgarde aus Oggelsbeuren wird die Beine fliegen lassen. Außerdem wird es sich Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest nicht nehmen lassen, seine Narrenrede in „breitem Schwäbisch“ zu halten.

Pünktlich um 13.30 Uhr werden der Unterstadioner Musikverein „Lyra“, der Narrensamen der gastgebenden Wenk’l-Fratza, die Oberstadioner Kindergartenkinder und die närrischen Nachbarn der Schloßberghexen den Gaudiwurm anführen.

Zünfte aus den Nachbargemeinden

Unter den 62 Narrengruppen werden einige Zünfte aus der Munderkinger Verwaltungsgemeinschaft sein. Mit dabei sind Gausweiber aus Unterstadion, Schnegga und Wolfsdal-Bära aus Lauterach, die Narrenzünfte aus Obermarchtal und Untermarchtal, Fetzasprenger und Dura-Hexa aus Emerkingen, Spittlnarren aus Munderkingen und Babeles-Buaba aus Rottenacker. Und für närrische Klänge sorgen unter anderen der Fanfarenzug und die Musikkapelle aus Obermarchtal.

Natürlich lassen es sich viele Narren aus dem Raum Ehingen nicht nehmen, beim ersten Narrensprung in der Region dabei zu sein. Angekündigt haben sich Riaddeiffl aus Kirchbierlingen, Schandgrabahupfer aus Schaiblishausen, Spulerweibla und Laua Fille aus Ringingen, Wassergeister und Rauhriedweibla aus Ersingen, Bärenjäger aus Griesingen, Spittl-Goischdr aus Ehingen, Brugga-Goischdr aus Dettingen, Höllgraba-Hexa aus Gamerschwang sowiedie Zigeuner-Zunft aus Allmendingen und die „Häfele Hoi“-Zunft aus Schelklingen.

Mit „Schuri-Schura-Schurum“ werden die Narren aus Bad Schussenried die Zuschauer grüßen, „Deiflweib- bleib mr vom Leib“ rufen die Narren aus Alleshausen dem Publikum zu und wenn es durch die Oberstadioner Straßen schallt: „Worum? Dorum?“ ziehen die Riedmeckeler aus Bad Wurzach durch die Winkelgemeinde. Wenn die Gruppe der „Bremer Plätzle“ drei lautstarke „Bremen Ahoi“ in die Menge ruft, sind diese Narren zwar nicht aus dem hohen Norden, aber immerhin aus Hohentengen zum Oberstadioner Umzug angereist.

Nach dem Narrensprung der 62 Zünfte und 18 Musikgruppen kann der Start in die Fasnet 2019 in den Oberstadioner Straßen, in den eigens aufgestellten Zelten und in der Mehrzweckhalle ausgiebig gefeiert werden.