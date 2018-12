Breitbandausbau beschäftigt Oberstadion auch weiterhin

Als Zukunftsprojekte können die Maßnahmen bezeichnet werden, die die Gemeinde Oberstadion im kommenden Haushaltsjahr 2019 beschäftigen werden. Vor allem in den Breitbandausbau, aber auch in den Grundstückserwerb für Baulanderschließung soll investiert werden. Am Mittwoch hat der Gemeinderat den entsprechenden Haushaltsplan verabschiedet.

„Die Haushaltslage Oberstadions ist ordentlich“, sagte Markus Mussotter, Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, bei der Vorstellung des Haushaltsplans. Zwar sei eine kleine Kreditaufnahme notwendig, aber die Gemeinde könne ihre Verbindlichkeiten und Vorhaben sehr gut finanzieren. Die Projekte seien aufgelegt, die Gemeinde könne eigentlich auch gar nicht anders, als diese nun fortzuführen, erklärte der Finanzfachmann. Dabei zielte Mussotter vor allem auf den fortgeschrittenen Breitband-Internetausbau Oberstadions ab.

Weil sich beispielsweise deutlich mehr Bürger als erwartet dafür entschieden haben, einen Gasanschluss an ihr Haus legen zu lassen, muss die Gemeinde auch mehr Glasfaserleerrohre mitverlegen, als ursprünglich vorgesehen. Die „Mehrlängen“ kosten im kommenden Jahr zusätzliche 157 000 Euro. Für den Leitungslückenschluss zwischen Moosbeuren und Aßmannshardt fallen rund 16 000 Euro an. Außerdem kommen 42 000 Euro für den interkommunalen Glasfasereinzug hinzu.

Die Einwohnerzahl Oberstadions ist im Vergleich zum Jahr 2017 leicht um 21 Personen gestiegen. Das bringt der Gemeinde Schlüsselzuweisungen in Höhe von 763 800 Euro ein. „Die zusätzlichen Köpfe bescheren Oberstadion ein Plus von 29 500 Euro in der Kasse“, erklärte Markus Mussotter. Ziel der Gemeinde sei es, auch weiterhin gesund zu wachsen, fügte Bürgermeister Kevin Wiest hinzu. Dafür sei jedoch Bauland für Wohnhäuser nötig. Dieses soll zeitnah erschlossen werden. Grunderwerb in Höhe von 125 000 Euro ist im Jahr 2019 vorgesehen. Im aktuellen Haushaltsplan waren dafür bereits 225 000 Euro bereitgestellt.

Für die geplanten Projekte hat Oberstadion einen freien Finanzspielraum, also eine sogenannte Netto-Investitionsrate, von rund 184 000 Euro zur Verfügung. „Bei einer Gemeinde dieser Größe mit vielen Teilorten und den entsprechenden Aufgaben ist diese aber schnell aufgebraucht“, sagte der VG-Finanzfachmann.

Um den Haushalt ausgleichen zu können, sollen im nächsten Jahr rund 60 000 Euro aus den allgemeinen Rücklagen entnommen werden. Das Polster der Gemeinde wird damit von 137 200 Euro auf 77 300 Euro schrumpfen. „Damit hat die Gemeinde dann beinahe das Mindestvolumen der Rücklage ausgeschöpft“, so Mussotter.

Auch ohne eine weitere Kreditaufnahme wird die Gemeinde im kommenden Haushaltsjahr nicht auskommen. Weil aber mehr Geld ordentlich getilgt als neu aufgenommen wird, sinkt die Verschuldung Oberstadions dennoch leicht. Zum Jahresbeginn 2019 wird die Verschuldung bei rund 1,56 Millionen Euro liegen. 46 000 Euro Darlehen sollen neu hinzukommen. Gleichzeitig ist eine Tilgung von 146 000 Euro vorgesehen. Das bedeutet, die Verschuldung sinkt auf rund 1,46 Millionen Euro, was bei 1554 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 938 Euro entspricht. Das liege etwas über dem Schnitt vergleichbarer Gemeinden, erklärte Mussotter.