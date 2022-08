Blutspendetermin in Oberstadion

Eine kleine Spende mit großer Wirkung: eine Blutspende kann Leben retten. Der nächste Termin ist am Dienstag, 23. August, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Oberstadion. Wie schon mehrmals berichtet, wirken sich aufgehobene Corona-Restriktionen und die ohnehin höhere Mobilität der Menschen innerhalb der Urlaubs- und Ferienzeit negativ auf die Zahl der Blutspenden aus. Eine einzige Blutspende kann nach Information des Roten Kreuzes bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten helfen. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit sind Patienten jedoch auf das kontinuierliche Engagement der Blutspender angewiesen. Deshalb zählt jede Blutspende. Das DRK bittet alle Spendewilligen, am 23. August eine Blutspende einzuplanen. Alle verfügbaren Termine gibt es online unter: terminreservierung.blutspende.de