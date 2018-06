Biogasanlage braucht einen Speicher

Die geplante Erweiterung der Biogasanlage in Rettighofen, die Jahresrechnung und der Gemeindewald sind Thema bei der Sitzung des Gemeinderates in Oberstadion am Montagabend gewesen. Bei dieser musste der künftige Bürgermeister Kevin Wiest noch auf den Zuschauerplätzen ausharren. Sobald jedoch die endgültige Bestätigung des Landratsamts zur Wahl vorliegt, wird er sein neues Amt antreten. „Ich bin froh, wenn Sie auf diesem Stuhl sitzen und die Sitzungen des Rates leiten“, sagte Vize-Bürgermeister Georg Steinle am Montag.

Die geplante Erweiterung der Biogasanlage in Rettighofen mit einem „ballonartig aussehenden Gaslager“, das rund 15 Meter hoch sein soll, war Grund für die grundsätzliche Information der Räte über die Herstellung von Biogas. Siegfried Wucher aus Erbach, selbstständiger Energieberater und Mitarbeiter des Fachverbands Biogas erläuterte ausführlich, dass im sogenannten Fermenter der Anlage das Substrat, also beispielsweise Mais, von Bakterien zersetzt werde und Gas mit einem Methangehalt von rund 52 Prozent entstehe.

„Durch die Verarbeitung des Biogases in Blockkraftheizwerken“, so Wucher, „entsteht nutzbare Energie und zwar rund 40 Prozent Strom und 60 Prozent Wärme.“ Der übrigbleibende Gärrest könne als hochwertiger Dünger verwendet werden. Um eine Biogasanlage flexibel und damit effizient nutzen zu können, seien Speicher, wie der geplante in Rettighofen unbedingt nötig, betonte Wucher. „Nur mit einem Gasspeicher ist die bedarfsgerechte Einspeisung möglich“, sagte der Fachmann. Ein großer Speicher sei nicht nur ökonomisch, sondern auch biologisch besser als zwei kleine, weil so Gas gleichbleibender Qualität garantiert sei.

Gemeinderat Konrad Schmucker warf ein, dass es im Rettighofer Fall um das Landschaftsbild gehe. „Der Speicher ist für das Bild der Landschaft nicht tragbar“, so Schmucker. Darauf Siegfried Wucher: „Die Gemeinde muss entscheiden, ob sie erneuerbare Energien will oder nicht. Um effizient arbeiten zu können, braucht es den Gasspeicher. Egal, ob er schön ist oder nicht“.

Das Rechnungsjahr 2015 sei mit einem Überschuss von 85,27 Euro abgeschlossen worden, erklärte Wilhelm Fügner, Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, den Gemeinderäten. „Also trotz einiger finanzieller Bewegungen eine Punktlandung“, so der Finanzfachmann. Aus dem laufenden Verwaltungshaushalt konnten im vergangenen Jahr 392588 Euro an den investiven Bereich übergeben werden. Gleichzeitig wurden 115226 Euro Schulden getilgt. „Das ergibt eine Nettoinvestitionsraten von 277361 Euro“, so Fügner. Am Jahresende 2015 waren 62741 Euro als Allgemeine Rücklage angespart. Rund 1,461 Millionen Euro hatte Oberstadion am Ende des vergangenen Jahres Schulden. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 964,90 Euro. „Auch das laufende Jahr entwickelt sich finanziell einigermaßen gleichmäßig“, betonte Fügner, der in den kommenden Wochen mit den Räten und dem neuen Bürgermeister bereits über den Gemeindehaushalt des Jahres 2017 beraten wird.

„Wir haben nur einen kleinen Gemeindewald bei Hundersingen“, erklärte Georg Steinle. Trotzdem werde jedes Jahr ein sogenannter Betriebsplan aufgestellt, in dem festgelegt werde, wie viel Holz geschlagen werden soll. „Im vergangenen Jahr ergab sich aus dem Holzverkauf ein Überschuss von 342 Euro“, so Steinle.

In der Oberstadioner Schwörgasse soll ein Wohnhaus gebaut werden. Weil das geplante Gebäude aber über einer vorhandenen Drainage-Leitung entstehen soll, wollen die Räte geklärt haben, wem diese Leitung gehört. Sollte die Drainage der Gemeinde gehören, kündigten die Gemeinderäte an, dem Bau das Einvernehmen nicht zu erteilen.