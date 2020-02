Betrüger am Telefon: Das sind die Tipps vom Experten

Zu einem Vortrag mit dem Titel „Betrug erkennen, Vermögen schützen“ hatten die Oberstadioner Landfrauen und der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes am Mittwochnachmittag ins Haus der Vereine eingeladen. Rund 50 Frauen und Senioren aus dem Winkel kamen, um sich von Polizeioberkommissar Klaus Fensterle über aktuelle Betrugsmaschen aufklären zu lassen.

Der Polizist aus dem Präventions-referat des Ulmer Polizeipräsidiums legte den Schwerpunkt seines Vortrags auf den „falschen Polizisten“ und den „Enkeltrick“. In beiden Fällen, so der Fachmann, sei es wichtig, sich weder unter psychischen noch unter zeitlichen Druck setzen zu lassen. Der Enkeltrick, so Fensterle, sei bereits seit 20 Jahren bekannt, trotzdem würden Betrüger mit dieser Masche jedes Jahr im Raum Ulm rund 250 Mal versuchen, „bevorzugt Omas“ abzuzocken.

Da die Opfer meist in Telefonbüchern durch „alte Vornamen“ gefunden werden, riet der Experte, den Vornamen abzukürzen und keine Adresse veröffentlichen zu lassen. „Die Zahl der Delikte falscher Polizisten hat sich im vergangenen Jahr auf rund 1000 Fälle verdoppelt“, sagte der Oberkommissar und betonte, dass diese Betrugsmasche in zwei Varianten vorkomme. „Entweder wird behauptet, dass ein Überfall bevorsteht oder dass der Polizei bekannt ist, dass ein Mitarbeiter der örtlichen Bank die Schließfächer ausrauben will“, so Fensterle.

In beiden Fällen werden die Opfer aufgefordert, ihre Wertsachen und Bargeld der Polizei zu übergeben, die die Dinge vor Ort abhole und sicher verwahre.

Die „echte Polizei“ werde nie nach den finanziellen Verhältnissen oder nach Wertsachen fragen und „sicher auch nichts bei den Leuten abholen“, sagte Klaus Fensterle. „Zudem wird die Polizei nie von der Notrufnummer 110 anrufen. Diese Nummer täuschen nur Betrüger vor.“ Um die Senioren künftig vor solchen Anrufen zu schützen, überreichte Fensterle Aufsteller mit der Aufschrift „Achtung falsche Polizei“.

„Den bitte neben das Telefon stellen und bei jedem verdächtigen Anruf unbedingt sofort die echte Polizei, deren Nummer draufsteht, anrufen“, sagte der Polizist zu den Besuchern des Vortrags. Die durch „falsche Polizisten“ entstandenen Schäden gehen im Bereich des Ulmer Polizeipräsidiums in die Millionenhöhe, sagte Fensterle.

Falsche Polizisten sind sehr gerissen. Das schmerzt die echte Polizei, weil hier Schindluder mit unserem guten Namen getrieben wird Klaus Fensterle

Die Masse der Anrufe erfolge aus der Türkei, durch Personen, die nicht nur fließend Deutsch, sondern meist auch Schwäbisch sprechen, und sehr selbstbewusst vorgehen. „Falsche Polizisten sind sehr gerissen. Das schmerzt die echte Polizei, weil hier Schindluder mit unserem guten Namen getrieben wird“, sagte Klaus Fensterle und forderte auf, jeden verdächtigen Anruf unbedingt zur Anzeige zu bringen.