Nach sommerlichen Tagen fuhren bei leicht labilem Wetter über 150 Teilnehmer am Fest Mariä Aufnahme in den Himmel, mit zwei Bussen zur achten Bergmesse des Förderverein Kapellenbau Mundeldingen. Ziel war das Gipfelkreuz der Mohr Alpe in der Nähe von Oberstaufen.

Zwischen Kalzhofen und der Mohr Alpe fuhren drei Shuttlebusse diejenige Teilnehmer, die den Aufstieg zu Fuß nicht machen konnten, bis zur Mohr Alpe. Den letzten Teil bis zum Gipfelkreuz mussten alle zu Fuß zurücklegen.

Als Zelebrant Prediger konnte Pfarrer Walter Ruoß aus Erlenbach gewonnen werden. Schon bei der Begrüßung am Gipfelkreuz meinte er, dass heute alle Anwesenden ein besonderes Ziel erreicht hätten, allein durch die Nähe zum Himmel auf der Höhe eines Berges mit Tal Sicht.

Das Predigtthema lautete: „Sie haben Ihren Zielort erreicht.“ Ziele erreichen gehört zu unserem Leben, so bei Jugendlichen das Abitur und anschließend dieses oder jenes Studium zu erreichen. Das junge Ehepaar möchte in zwei Jahren in ihr neues Haus einziehen. Manager wollen beispielsweise den Umsatz innerhalb von zwei Jahre um 20 Prozent steigern.

Wir feiern Marias Reise in Gottes Geheimnisse. Sie, Maria, die Mutter Jesu, die mit ihrem Sohn Jesus auf Gott hin unterwegs war, feiert das ewige Ankommen in Gott über die Grenzlinien des Todes hinweg zu einem ewigen Leben. Uns wird durch dieses Marienfest vor Augen geführt, was auch uns erwartet. Das sind wahrhaft „schöne Aussichten“, ein Gott, der will, dass Maria ewig bleibt und vor allem, dass letztlich auch wir ewig bei Gott bleiben werden.

Nach der geistlichen und geistigen Inspiration kamen auch die körperlichen Bedürfnisse des Einzelnen bei Mittagessen, Kaffee und Kuchen auf der Mohr Alpe durch schmackhafte Speisen nicht zu kurz.

Der Abschluss fand im Hof des „Mostbauern“ in Ringers bei Bad Waldsee in gemütlicher Runde statt. Die musikalische Begleitung während des gesamten Tages lag in den Händen von Konrad Stemmer am Akkordeon.

Im Namen des Kapellenvereins Mundeldingen galt ein besonderer Dank dem Zelebranten, Pfarrer Walter Ruoß, auch der Gemeinde Oberstadion, für den Kleintransporter der Freiwilligen Feuerwehr Oberstadion.

Weiterer Dank gilt den Ministranten, Lektorin, Mesnern, aber auch dem Personal der Mohr Alpe und beim Mostbauern sowie dem Hauptorganisator Karl Egle. Problemlos und zufrieden verlief die Rückfahrt zu den Ausgangsorten.