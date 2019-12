Bebauungsplan „Benzenäcker“ steht

In seiner letzten Sitzung vor Weihnachten hat der Oberstadioner Gemeinderat am Dienstag beschlossen, den Bebauungsplan „Benzenäcker“ aufzustellen. Es sei wichtig, dass der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan noch im Jahr 2019 gefasst wurde, betonte Bürgermeister Kevin Wiest, weil durch neue Gesetzeslagen unter Umständen das „beschleunigte Bebauungsplan-Verfahren nach Paragraf 13 b des Baugesetzbuches“ im kommenden Jahr wegfallen könnte. Als „Planung für die Zukunft“ bezeichnete Wiest die Entscheidung der Gemeinderäte. „Jede Woche gibt es Anfragen nach Bauplätzen in Oberstadion. Wir haben hier eine sehr gute Infrastruktur für junge Familien, also müssen wir denen auch die Möglichkeit geben, sich in Oberstadion ein Haus zu bauen“, sagte der Bürgermeister. „Im kommenden Jahr“, so Wiest, „sollen im Zuge der Erweiterung des Baugebiets ‚Oberstadion Ortsmitte‘ elf neue Bauplätze entstehen“. In diesem Zusammenhang sei die Aufstellung des Bebauungsplans „Benzenäcker“ eine wichtige kommunale Entscheidung für die Zukunft, um „kontinuierlich Bauplätze anbieten zu können“, betonte der Bürgermeister. Das Plangebiet „Benzenäcker“ liegt am südöstlichen Rand von Oberstadion, anschließend an das bestehende Wohngebiet in Richtung Mühlhausen. Hier könnten in den kommenden Jahren und nach erfolgter Erschließung auf einer Fläche von 2,47 Hektar rund 20 Wohnhäuser gebaut werden.