Bankumbau steht vor dem Abschluss

Die Arbeiten am Gebäude der Donau-Iller Bank in Oberstadion kommen gut voran. „Am Standort Oberstadion wird aktuell kräftig investiert“, sagt Klaus Buck, Leiter der Oberstadioner Geschäftstelle. Nach dem Umbau des Bankgebäudes werden auch Arbeiten am Loselager und der Tankstelle nötig. An dieser wird eine Ablaufrinne eingebaut. Im Loselager muss sichergestellt werden, dass im Brandfall kein Löschwasser ins Abwasser oder Grund- und Oberflächenwasser geraten kann. Deshalb muss der Hof versiegelt und höhere Randsteine eingebaut werden.

Das Dach des Bankgebäudes erhält aktuell einen Vollwärmeschutz. „Am Dienstag, 27. März, werden wir aus den Containern zurück ins Gebäude ziehen“, kündigt Buck an. An diesem Tag bleibt die Bank geschlossen. „Vermutlich wird auch Geld abheben und Kontoauszüge drucken nur eingeschränkt möglich sein, wir bitten dafür schon jetzt um Verständnis“, sagt der Geschäftsstellenleiter. Auch an der Tankstelle und im Raiffeisenmarkt müsse mit Einschränkungen gerechnet werden. Am Mittwoch, 28. März, soll der Umzug dann abgeschlossen sein und alles wieder reibungslos funktionieren.

Seit Ende August des vergangenen Jahres hatten alle Bankgeschäfte in Oberstadion wegen des Umbaus in speziell umgebauten Container stattgefunden.