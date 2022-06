Bank spendet 16 Hochbeete und 22 Inseketenhotels an Kindergärten und Schulen

Das Sozialprojekt „Garten³“ ist auch in diesem Jahr ein voller Erfolg gewesen – das berichtet die Donau-Iller Bank in einem Presseschreiben. Bereits im Herbst des vergangenen Jahres hatten die Kindergärten und Grundschulen im Geschäftsgebiet der Donau-Iller Bank, dabei die Möglichkeit, Insektenhotels und Hochbeete für den Schulgarten zu bestellen. Die Kosten dafür wurden komplett von der Bank übernommen und über die Spendengelder aus dem VR-Gewinnsparen finanziert, heißt es in dem Schreiben weiter.

Symbolisch für alle Kindergärten und Schulen wurden an der Christoph-von-Schmid-Schule in Oberstadion fünf Hochbeete und fünf Insektenhotels übergeben. Von der Donau-Iller Bank war Thomas Freudenreich, Prokurist und Vertriebsleiter sowie Klaus Buck der Leiter der regionalen Hauptstelle in Oberstadion zur Übergabe gekommen. Sie hatten aus dem Raiffeisenmarkt, den die Bank in Oberstadion betreibt, noch Gießkannen, Rechen und Schaufeln für die Bewirtschaftung der Beete mitgebracht.

Die reichhaltige Bepflanzung der Hochbeete mit Tomaten, Erbsen, Kräutern und vielem mehr wurde von der neu eingerichteten Garten-AG übernommen. Zwölf Kinder treffen sich hier einmal in der Woche nach Schulschluss um die Pflege und Ernte der Beete zu übernehmen. Pünktlich zur Übergabe konnten dann auch schon die ersten Radieschen geerntet werden. Schulleiter Tobias Tress ließ sich von den Gärtner-Profis der AG den Inhalt der Hochbeete und die Verwendung der Pflanzen genau erklären.

Den Aufbau der Beete wurde vom Hausmeister gemeinsam mit den Kindern der Holz-AG bewerkstelligt. Der Zusammenbau und die Inneneinrichtung der Insektenhotels wurde ebenfalls von der Holz-AG übernommen und diese sind jetzt über den Schulhof verteilt aufgestellt.

Möglichst vielen Kindern an Kindergärten und Schulen soll mit den Hochbeeten und den Insektenhotels die Möglichkeit geboten werden, unterrichtsbegleitend Kräuter und Gemüse anzubauen, den Wuchs der Pflanzen zu verarbeiten, und den Nutzen der Insekten kennen zu lernen und so einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur erlernen – ganz im Sinne der Bildungsleitperspektive für nachhaltige Entwicklung.

„Das Projekt hat mit den Hochbeeten begonnen, wurde um Insektenhotels erweitert und ab Herbst können dann voraussichtlich auch Nistkästen mit integrierter WLAN-Kamera zur Verfügung gestellt werden“, verrät Thomas Freudenreich. „Insgesamt konnten wir seit Beginn des Projektes im Jahr 2019 bereits 90 Hochbeete und 50 Insektenhotels im Wert von über 30 000 Euro an Kindergärten und Schulen in unserem Geschäftsgebiet übergeben“, führt er weiter aus.

In diesem Jahr konnten sich folgende Einrichtungen über Hochbeete oder Insektenhotels freuen: Grundschule Allmendingen, Grundschule Berg, Schillerschule Erbach, Christoph-von-Schmid-Schule Oberstadion, Kinderhaus Rosengarten Ehingen, Katholischer Kindergarten St. Franziskus Ehingen, Katholische Kindertagesstätte Ulrika Nisch Ehingen, Kindergarten Loreley Munderkingen, Kinderhaus St. Maria Munderkingen, Kindergarten „Oberes Schmiechtal“ Hütten, Kindergarten Hausen, Kath. Kindergarten Justingen, Kinderhaus „Don Bosco“ Allmendingen, Evangelischer Kindergarten Ersingen, Katholischer Kindergarten Steinberg.