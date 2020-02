Bürgermeister Oberstadions wird zum Bären-Papa ernannt

„Jetzt isch wieder mol soweit, en Schtäa isch etz Fasnetszeit“, reimten am Donnerstagmorgen die Wenk’l-Fratza und Schloßberghexa sowie die Unterstadioner Gausweiber, als sie das Oberstadioner Rathaus geentert hatten und von Bürgermeister Kevin Wiest die Herausgabe des Rathausschlüssels forderten.

Der wollte sich nicht vertreiben lassen und konterte, dass es in „fascht um da Verstand“ bringe, dass sein „Rothaus fescht in Narrahand“ sei. Trotzdem musste er sich schließlich den Narren beugen, am Rathaus die weiße Flagge hissen und seine „bedingungslose Kapitulation“ verkünden. „So gelte jetzt bis Aschermittwoch im Flecken Narrenrecht und Narrenfreiheit“, sagte der „gramgebeugte Schultes von Schtäa“.

Weil Wiest im Schulgebäude die Kleinkinderbetreuung ins Leben gerufen hatte und die Einrichtung „Bärenbande“ getauft hat, steckten ihn die Narren in sein Bärenkostüm und nannten ihn „Bären-Papa Bär, den Vater der Bärenbande“. Mit dem entmachteten „bärigen Schultes“ zog die Narrenschar anschließend zur Halle, in der mit dem „Schtäamer Narrensamen“ traditionell Kinderfasnet gefeiert wird. Bereits am Morgen hatten Wenk’l-Fratza, Schlossberg-Hexa und Gausweiber die Christoph-von Schmid-Schule und den Kindergarten gestürmt und waren dann mit der bunten Mäschgerle-Schar sowie den „schlumpfigen Schtäamer Lehrern“ zum Rathaus gezogen.

Regen Publikumsverkehr hatte das Rathaus dann am Nachmittag zu verkraften. Zum dritten Mal hatte „dr Schultes von Schtäa“ zur Narren-Sprechstunde eingeladen. Und da ließen sich zahlreiche originelle Gruppen aus dem Winkel nicht lange bitten. So kamen Frösche und Käfer vorbei, um für die Renaturierung des Stehenbachs zu werben. Die „schlumpfigen Lehrer“ der Christoph-von-Schmid-Schule machten dem am Morgen abgesetzten und „immer noch gramgebeugten Schultes“ ihre närrische Aufwartung.

Weil für den Osterbrunnen immer neue Eier gebraucht werden, meldete sich ein „riesagroßer Henna-Trupp“ als „Oier-Lege-Aushilfa“. Da wurde nicht nur vorgeführt, wie „rationelles Eierlegen“ im Winkel funktioniert, sondern auch gereimt und gesungen. Zur Melodie des Ohrwurms „Ich wollt ich wär ein Huhn“ verkündeten Hühner und Hähne. „Der Osterbrunnen steht bald an, die Produktion begann“. „Google-Hühner“ erinnerten Wiest an den Breitbandausbau und forderten eine „Eier-Lege-Flat“. Andere Hennen bezeichneten ihn als Ober-Hahn, befürchteten, das Wiest im Rathaus zu wenig Arbeit habe und deshalb jetzt auch im Kreistag sitze und verpassten ihm einen Hahnenkamm als Narrenkappe.