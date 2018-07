Bäuerin geht als Wetterfee dem Regen auf den Grund

In Oberschwaben soll das dichteste Wetter-Messnetz der Welt entstehen, so der Plan von Roland Roth, SZ-Wetterfrosch und Leiter der Wetterwarte Süd. Dazu ist er auf die Hilfe von privaten Wetterfeen angewiesen, die - ausgerüstet mit kleinen Messstationen - täglich Daten erheben. Eine ist Maria Wurm vom Riedenhof bei Oberstadion.

Obwohl sie bald selbst unter die professionellen Wetterfrösche geht, verzichtet Maria Wurm - Landwirtin vom Riedenhof bei Oberstadion - auch künftig nicht auf Bauernregeln, wenn sie wissen will, wie das Wetter am nächsten Tag wird. Eine, die sich bei ihr fast immer bewahrheitet, lautet "Morgenrot - schlecht Wetter droht". "Wenn der Himmel am Morgen rot schimmert, kommt später meistens einiges runter", sagt die 59-Jährige. Warum Bauernregeln eine oftmals formidable Trefferquote besitzen, erklärt der Wetterfachmann der Region, Roland Roth von der Wetterwarte Süd, mit dem die Landwirtin künftig zusammenarbeiten wird: "Bauernregeln fußen auf Beobachtungen, die schon viele Generationen alt sind. Morgenrot gibt es dann, wenn die Wolken am Westhimmel von der Sonne aus dem Osten angestrahlt werden. Da wir viel Westwind haben, wandern die Wolken im Laufe des Tages zu uns und es regnet."

Ab dem kommenden Frühjahr wird Landwirtin Maria Wurm den Niederschlag noch mehr im Auge haben, als schon jetzt: In einem kleinen Rohr, das bereits auf dem Gelände des Riedenhofs steht, misst sie dann jeden Morgen um 7.30 Uhr, wieviel Regen am vergangenen Tag und in der Nacht gefallen ist. Die Daten meldet sie an die Wetterwarte Süd in Bad Schussenried, wo der Niederschlags-Verlauf einzelner Regionen gesammelt und im Internet abrufbar gemacht wird. Der Plan von Roland Roth: Er will in Oberschwaben das dichteste Messnetz der Welt installieren. Und Maria Wurm liefert hierzu die Niederschlagsdaten aus dem "Winkel".

Schnee am See, Sonne auf der Alb

"In keiner Region in ganz Deutschland gibt es solche Wetterextreme zu beobachten wie in Oberschwaben", erklärt Roland Roth. Dies liege an der heterogenen Topografie des Gebiets, das vom Bodensee, dem bergigen Allgäu bis zu den Rändern der Alb reicht. Und so könne es schon Mal vorkommen, dass es in Friedrichshafen schneit und gleichzeitig auf der Alb die warme Sonne scheint. Maria Wurm kann beidem etwas abgewinnen: "Immer dasselbe Wetter ist doch langweilig."