Auto und Carport brennen

Größeren Schaden richtete am Montag ein Feuer in Oberstadion an. Gegen 18.15 Uhr bemerkte ein Zeuge einen brennenden BMW im Ahornweg. Das Auto stand auf einem Privatgrundstück. Einsatz- und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Die Flammen griffen auf den Carport und eine angrenzende Garage über. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen.

Defekt im Motorraum

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, parkte der Besitzer kurz zuvor sein Auto in dem Carport. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es im Motorraum des BMW zu einem Defekt kam, der den Brand auslöste. Durch die starke Rauchentwicklung ist das Wohnhaus vorübergehend nicht bewohnbar. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 150.000 Euro.