Am 13. Januar ist großer Narrensprung in Oberstadion

Alle zwei Jahre verwandelt sich Oberstadion für ein Wochenende in ein Narrennest. Als erstes Dorf in der Region startet die Winkelgemeinde mit der Hexen-Nacht am Samstag, 12. Januar, und dem großen Narrensprung am Sonntag, 13. Januar, in die neue Fasnetsaison.

Rund 4000 Narren und Musiker werden das närrische Dorf bevölkern und in mehr als 70 Gruppen durch die Straßen ziehen. Los geht’s am Samstagabend um 18 Uhr mit einer Narrenmesse in der Pfarrkirche St. Martinus. Danach startet die „7. Hexa-Nacht“ der Oberstadioner Schlossberghexen mit dem Aufstellen des Narrenbaums vor dem Haus der Vereine. Dazu treffen sich die Narren gegen 19 Uhr, um den Narrenbaum im Schein von Fackeln vom Bürgersaal zum Vereinshaus zu ziehen.

„Mit purer Muskelkraft“ werden Schlossberg-Hexen und Wenk’l-Fratzen das „Zeichen ihrer närrischen Macht“ danach in die Senkrechte bringen. Nach dem Kraftakt heißt es ab 20Uhr „Narrenparty pur“ in der Mehrzweckhalle. Am Sonntagmorgen steht der Empfang der Zunftmeister auf dem Programm und am Nachmittag wird sich pünktlich um 13.30 Uhr der närrische Gaudiwurm in Bewegung setzen. Angeführt wird der „10. Oberstadioner Narrensprung“ vom Narrensamen der gastgebenden Zunft, also von den jüngsten Wenk’l-Fratza, gefolgt von der noch jungen Gruppe der Unterstadioner Gausweiber.

Nahezu alle Nachbarzünfte aus der VG Munderkingen werden sich die närrische Ehre geben. Aus Lauterach werden Schnegga und Wolfstalbära, aus Emerkingen Durahexa und Fetzasprenger an den Zuschauern vorbeiziehen. Der Unterstadioner Musikverein „Lyra“ wird für närrische Klänge sorgen, wenn die Oberstadioner Schlossberghexa gemeinsam mit dem Untermarchtaler Hokama, den Altlacha-Hexa und Schopfboale ihr Unwesen treiben. Aus Munderkingen werden Spittlnarren und aus Rottenacker Molochen und Babelesbuaba zum Umzug nach Oberstadion kommen. Unter den vielen Zunftgruppen werden die Zuschauer auch zahlreiche Narren aus Ehingen und seinen Teilorten sehen. Am närrischen Start in Oberstadion sind: Höllgraba-Hexa aus Gamerschwang, Riaddeifl aus Kirchbierlingen, Nesselweiber und Tschembala aus Nasgenstadt, Brugga-Goischdr aus Dettingen und Bürgeleshexa aus Kirchen.

Aus Griesingen werden die Bärenjäger erwartet, Burrenhexen kommen aus Schmiechen, Wassergeister aus Ersingen und Spulerweibla samt Laua-Fille aus Ringingen. Ihre Sirghofamilie, Aachtalhexen und Schellennnarren wird die „Häfele-Hoi“-Zunft aus Schelklingen mitbringen und mit einem großen Aufgebot ihrer Gauner, Henkertrommler, Schlossgeister und Malefizweiber wird die Narrengesellschaft aus Oberdischingen anreisen.

Wenn die zahlreichen Narren am Publikum vorbeigezogen sind, ist das närrische Wochenende im Winkel noch lange nicht vorbei: Die Oberstadioner Narrenzunft wird an mehreren Stellen im Dorf Zelte und Stände aufbauen, um für Unterhaltung und Verpflegung der närrischen Gäste und ihrer Zuschauer zu sorgen.

Infos zur Oberstadioner Narrenzunft sind zu finden unter www.nz-oberstadion.de