Almabtrieb im Winkel zieht viele Besucher an

Mit dem fünften Almabtrieb haben am Freitag die Landwirte vom Meisterhof und Umgebung das Ende des Sommers im Winkel eingeläutet. Bei diesem Brauchtum wurden die Kälber, Kühe, Ponys und Ziegen festlich geschmückt und den Käferberg am Meisterhof hinunter getrieben.

Bei traumhaften Wetterverhältnissen waren hunderte Zuschauer nach Mühlhausen gekommen, um sich dieses Spektakel nicht entgehen zu lassen. Zahlreiche Besucher waren in Lederhosen oder Dirndl gekommen und es herrschte bereits vor dem eigentlichen Almabtrieb ein munteres Treiben auf dem Festgelände.

Die Instrumente des Musikvereins Lyra Unterstadion hallten am Abend vom Käferberg ins Tal hinunter und die Spannung für die freudig warteten Zuschauer stieg. Die Tiere wurden von ihren Besitzern und Freunden auf dem Weg ins Tal geführt und mit großem Applaus am Viehscheidplatz empfangen. Als erstes im Tal kam die festlich geschmückte Leitkuh Wilde Hilde mit Besitzer Armin Schweikert an, gefolgt von weiteren Kälbern und Kühen. Ein Pony war auch unter der Herde sowie eine Ziegenschar, welche wie in den vergangen Jahren die befreundete Familie Rupp mitgebracht hatte.

Mit Tieren direkt in Kontakt kommen

„Wir sind bereits zum fünften Mal mit unseren Ziegen an dieser Veranstaltung dabei und freuen uns jedes Jahr aufs Neue. Mich persönlich freut es sehr, dass die kleinen Kinder bei dem Almabtrieb die Chance haben, direkten Kontakt mit den Tieren zu bekommen. Dies ist heutzutage auf diesen Veranstaltungen eigentlich nicht mehr der Fall. Da die Ziegen sehr an Leute gewöhnt sind, haben sie aber keine Probleme damit und zeigen auch keine Stresssymptome bei und nach der Veranstaltung“, so eine zufriedene Sabine Rupp.

Die Tiere wurden festlich mit Blumenschmuck von der Familie Schweikert für dieses Event behangen. Auf der angrenzenden Weide schlussendlich angekommen, durften die kleinen Almabtriebbesucher unter Aufsicht auf Kuschelkurs mit den zahmen Tieren gehen.

Selbstverständlich konnten sich die Festbesucher auch stärken. Mit Leberkäse und Kartoffelsalat, frischem Festbier am Bierkarussell sowie Weine an der Weinlaube. Es fehlte an nichts und so ergaben sich nette Stunden auf dem Käferberg und Meisterhof.

Organisatoren und Besucher waren sehr zufrieden. „Da es eine sehr interessante Veranstaltung für Jung und Alt ist, war ich bereits mehrmals bei diesem Almabtrieb dabei. Mich freut es persönlich sehr, wenn solche Feste organisiert, ausgetragen und am Leben erhalten werden. Dieser Almabtrieb ist eine Bereicherung für den Winkel“, so Unterstadions Bürgermeister Uwe Handgrätinger.

Tolles Fest zum Almabtrieb Tolles Fest zum Almabtrieb Tolles Fest zum Almabtrieb Tolles Fest zum Almabtrieb Tolles Fest zum Almabtrieb Tolles Fest zum Almabtrieb Tolles Fest zum Almabtrieb Tolles Fest zum Almabtrieb Hübsch geschmückt wurden die Tiere in den Ort geführt. (Foto: Sz-: cini) 1 von 1