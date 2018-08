282 Blutspender kommen nach Oberstadion

„Niemals hätten wir während der Urlaubszeit und der andauernden Hitze mit einem solchen Andrang gerechnet“, freut sich DRK-Kreisbereitschaftsleiter Ralf Fiderer über den Blutspendetermin am Montag in Oberstadion. Bis zum Abend hatten die Helferinnen und Helfer des Oberstadioner DRK-Ortsvereins, dem Fiderer angehört, 268 Blutkonserven gesammelt.

„Und unter den 282 gekommenen Blutspendern waren 14 Erstspender“, betont Ralf Fiderer. Das sei der bestbesuchte Sommertermin gewesen und das obwohl in Oberstadion seit Jahrzehnten Blut gesammelt werde. „Unsere Helfer und Helferinnen hatten alle Hände voll zu tun, um die Blutspender an der Anmeldung, am Bett und beim anschließenden Imbiss zu versorgen. Aber dank der guten Zusammenarbeit unseres Ortsvereins mit dem DRK-Blutspendedienst kam es an keiner Stelle zu langen Wartezeiten“, sagt Fiderer.

Wie immer wurde den Blutspendern nach getaner Arbeit ein abwechslungsreiches Essen mit Salaten, Wurst, Käse, Obst, Kuchen und Joghurt serviert. „Aber diesmal mussten wir mehrfach für Nachschub an Essen und Getränken sorgen“, so Ralf Fiderer.