Zweiter Fluchtweg für Obermarchtaler Kindergarten

Der Kindergarten Obermarchtal hat jetzt einen zweiten Fluchtweg. Nach notwendigen Umbaumaßnahmen können sich Kinder und Erzieherinnen nun im Notfall über einen Lichtschacht aus dem Untergeschoss in Sicherheit bringen. So kann nun auch der Bewegungsraum im Keller der Einrichtung wieder genutzt werden.

Unerschrocken und fröhlich klettert ein Kindergartenkind nach dem anderen über einen Lichtschacht ins Freie. Oben wartet eine Erzieherin auf sie, während Kindergartenleiterin Viola Kübler im Schacht darauf achtet, dass alle Jungen und Mädchen heil nach oben kommen. Zum zweiten Mal haben die Kinder des Kindergartens Obermarchtal nun die Rettung über den neuen Fluchtweg aus dem Untergeschoss geprobt. „Das werden wir künftig regelmäßig tun“, kündigt Viola Kübler an. Das Nutzen des Fluchtwegs soll Teil der üblichen Feuerübungen werden.

Hinweisschild folgt noch

Erst kürzlich sind die Arbeiten an dem neuen Fluchtweg abgeschlossen worden. Es wurde ein größeres Fenster eingebaut, so dass alle bequem in den Lichtschacht gelangen, eine Holzleiter zum Fenster hinauf wurde extra angefertigt, erklärt Bürgermeister Martin Krämer. Aus dem Schacht führt dann wiederum eine kleine Leiter in die Einfahrt zum Kindergarten. „Für den Schacht haben wir leichte Schutzgitter angeschafft, die im Notfall auch von den Erzieherinnen schnell herausgehoben werden können“, fügt er hinzu. Zwei Warnpoller weisen darauf hin, dass auf dem Gitter nichts abgestellt werden darf. Zudem soll noch ein entsprechendes Hinweisschild angebracht werden.

Der Ausbau des zweiten Fluchtweges für den Kindergarten Obermarchtal, an dem auch die Gemeinden Rechtenstein und Emeringen beteiligt sind, war nach einer Sicherheitsbegehung notwendig geworden. „Danach durften wir unseren Bewegungsraum im Keller nicht mehr benutzen, was für die Kinder ziemlich schlimm war“, berichtet Viola Kübler. Rund ein Jahr ist der große Raum geschlossen gewesen. Kinder und Erzieherinnen mussten zum Turnen in andere Räume ausweichen. „Diese sind aber viel zu klein, die Kinder konnten nur in kleinen Gruppen hinein und dann war Bewegung fast nur im Kreis möglich“, so die Kindergartenleiterin. Umso erleichterter seien nun alle, dass der Raum nach dem Umbau wieder genutzt werden könne.