Zeugen sein für den Glauben beginnt mit uns selbst

So wie die Jünger erst in ihre Rolle als aktive Glaubenszeugen hineinwachsen müssen, so haben wir die Einladung, bei uns selbst nachzufragen, wie weit mir wir im Glauben sind. Was sich bei uns durch die Botschaft Christi veränderte. Dies war die Botschaft zu Christi Himmelfahrt in Emeringen und Reutlingendorf. Zahlreiche Gläubige besuchten die Gottesdienste und die anschließenden Prozessionen. Nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen und Zwangspausen, war dies wieder bei strahlendem Wetter ein Höhepunkt im Glaubensleben.