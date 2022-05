„Xtasy“ und „Human Zoo“spielen im Kreuz in Obermarchtal

Eine „Double Headliner Show“ mit „Xtasy“ und „Human Zoo“ präsentiet das Kreuz in Obermarchtal am Freitag, 27. Mai. Los geht’s um 19 Uhr. „XTasy“ wurde 2011 als Studioprojekt zwischen Silvia (Keyboards) und Jorge (Bass, Keyboards) geboren. 2015 spielte „Xtasy“ 25 Gigs in ganz Spanien auf der „Revolution Tour“ und unterstützte Bands wie Helix, Dare, Tigertailz oder die spanischen Ikonen Barón Rojo und Obús. „ Xtasy“ spielte auch auf der Hard Rock Attack Tour als Special Guest von Eclipse. 2016 kehrte „Xtasy“ ins Studio zurück und nahm ein zweites Album mit dem Titel „Second Chance“ auf, bei dem erneut Erik Martensson die Songs mischte und gemastert hat. Die Gruppe spielte auch auf großen Festivals in Spanien. Das neue Album mit dem Titel „Eye of the Storm“ wurde am 2020 weltweit über Metalapolis Records und Bickee Music in Japan veröffentlicht. Der zweite Höghepunkt am Abend ist „Human Zoo“. Die in diesem Musikbereich mit Sicherheit außergewöhnliche Musikbesetzung mit Gitarre, Bass, Drums, Vocals, Keyboards und Saxophone verleiht der Formation Extravaganz. Seit mittlerweile 15 Jahren begeistert die sechsköpfige Combo das Publikum. „Human Zoo“ hatte auch schon Auftritten mit den Scorpions, Gotthard, Y&T oder BAP