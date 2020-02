Wo die „Pozilei“ das Sagen hat

Beim Ball der Vereine in der Turn- und Festhalle in Obermarchtal haben am Samstag die Vereine der Gemeinde mit Sketchen und Tanz erfreut. Das eingespielte Moderatorenteam Johannes Striegel und Peter Dolpp trat heuer als Reiner Calmund und Alfons Schuhbeck auf und führte mit zutreffenden Kommentaren vom einen zum anderen Programmpunkt.

Reiner Calmund, ehemaliger Manager des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und sichtlich kein Kostverächter, befand sich in Obermarchtal in Reha und hatte sich schon ganz gut in die Örtlichkeiten und Gepflogenheiten eingelebt. Unterstützt wurde er bei seinen gewichtigen Bemühungen vom langjährigen Koch des FC Bayern, Alfons Schuhbeck. Beide waren offenbar glücklich, dass sie in Obermarchtal in einer kulinarischen Metropole gelandet waren. Das kosteten sie ausgiebig aus.

Nach dem ersten Programmpunkt, der Jazztanzgruppe, folgte seitens der Kolpingsfamilie eine schwäbische Verkehrskontrolle. „Auf schwäbischen Straßen ist noch keiner nüchtern gefahren“, erklärte der Herr in Grün von der „Pozilei“ dem Autofahrer bzw. Bobbycar-Rennfahrer, verpasste ihm ein Hefeweizen und sich selbst mit den Worten „nur ein Schwein trinkt allein“ gleich auch eines. Der verdutzte Fahrer war nämlich nüchtern vom Fasnetsumzug in Untermarchtal auf dem Weg zum Ball der Vereine in Obermarchtal. Den Maultaschentest bestand der Fahrer mit Mühen, Schnupftabak konnte er mit dem Rest des Hefeweizens runterspülen und das Fluchen klappte ganz gut, weshalb er am Ende die Zertifizierung „schwäbische Verkehrseignung“ erhielt.

Timo und Kubbi wünschten sich im Schnellrestaurant McLäberkäs, McBackstoikäs, McOchsenmaulsalat, McSchinkenwurst Royal, McSchwartenmagen, McSchwarzwurst, McTellersulz, McHutzelbrot und natürlich einen Linsenburger mit Saiten. Die kulinarisch eingestellten Moderatoren wollten in der Apotheke einen Hodenlack erwerben, da Allgemeinärztin Anna Hudek wegen des Cholesterins verordnet hat, die Eier zu streichen. Und schon war man mit dem Musikverein Obermarchtal in der Gaststube gelandet, einer echten Erlebnisgastronomie, denn man lebt durch Erlebnisse wie jenes: „Wir haben noch nichts bestellt.“ - „Es gibt nichts anderes.“ - „Und das ist?“ - „Von letzter Woche.“

Eine zweite Jazztanzgruppe brachte Polizei und Gefangene auf die Bühne bei Elvis‘ „Jailhouse Rock“. Gekonnt ins Szene gesetzt war von der Landjugend „Tinder“, wobei drei Mädels im Wege einer Dating-App per Handy einen Mann suchten. Die Bewerber stellten sich persönlich und gleichzeitig „abrufbar“ vor. Eine Dame war auch dabei: „Lieber lesbisch und froh als verklemmt und hetero.“ Der auserwählte Bewerber entpuppt sich als optisch anders als erwartet, und ihre geschönte Altersangabe war auch nicht zielführend.

„Dinner for One“ im Jahr 2660 vom Fanfarenzug brachte die meisten Lacher. Am Tisch bei „Miss Saufie“ „saßen“ Martin Krämer, Gianfranco Loi, Reinhard Siegle und Walter Stützle, bestens in Szene gesetzt von Butler James, und es galt wie im Original die „gleiche Prozedur wie jedes Jahr“. Eine am Titel gemessen wesentlich zu brave „Burlesque“ der Landjugend setzte tänzerisch den Schlusspunkt.