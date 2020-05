Wimpelkette der Obermarchtaler Grundschüler: Ein Symbol der Hoffnung in der Corona-Zeit

Über dem Eingang der Sixtus-Bachmann-Grundschule hängen seit Montag 68 bunt bemalte Wimpel aus Stoff im DIN A4 Format. Der Elternbeirat hat diese im April den Grundschülern mit einer Aufgabenstellung in die Briefkästen geworfen. Die Mitarbeiter des Bauhofs haben die entstandenen Kunstwerke am Montag als Wimpelkette angebracht, wenngleich in der Grundschule noch keine Schüler zum Unterricht erscheinen konnten, oder gerade deshalb.

Seit dem 17. März haben sich die Schülerinnen und Schüler der Grundschule nicht mehr in den Klassenzimmern treffen können. Stofftiere haben längst ihre Plätze eingenommen, damit die Räumlichkeiten nicht gar so geisterhaft wirken. „Wir vom Elternbeirat in Abstimmung mit Schulleiterin Margot Frankenhauser haben für die Schüler eine Aktion gestartet, damit sie auch in der Corona-Zeit etwas gemeinsam bewegen können. Die Idee hatte unsere Vorsitzende Anke Schnitzer“ sagt Andrea Buck.

Gestartet wurde die Aktion im April anhand eines Elternbriefs an die gesamte Schulgemeinschaft. Hierin heißt es unter Anderem: „Auch wir vom Elternbeirat haben so sehr gehofft, wieder lachende Gesichter in unserer Schule begrüßen zu dürfen, leider müssen auch wir diesen Tag noch ein wenig länger herbeisehnen. Um in dieser weiteren Zeit zuhause dennoch ein wenig miteinander verbunden zu sein, haben wir uns etwas kreatives einfallen lassen.“

Vorbild für die Aktion waren Gebetsfahnen, die vor allem in Tibet in den Gärten aufgehängt sind, wo sie den Widerstand gegen kommunistische chinesische Herrschaftsansprüche ausdrücken. Sie sollen positive Erwartungen und Hoffnungen aussenden. „Wir wollen mit Euch gemeinsam eine solche Fahne/Wimpelkette gestalten. Jeder von Euch bekommt ein DIN A4 großes Stück Stoff, welches Ihr individuell frei nach Euerem Belieben gestalten könnt. Am besten eignen sich Acrylfarben, Abtönfarben oder wasserfeste Eddings. Malt ein Bild, schreibt Euere Wünsche, Hoffnungen, vielleicht auch Euere Ängste darauf, wen Ihr vermisst oder wo Ihr am liebsten wärt. Lasst Euerer Fantasie freien Lauf. Es ist Euere Fahne, jede wird auf ihre Art und Weise einzigartig sein.

Am Montag haben Anke Schnitzer, Petra Siegle und die Mitarbeiter des Bauhofs die Wimpel angebracht, allerdings ohne hierzu eine Einladung zu verteilen. „Im Mittelpunkt sollte die Aktion stehen und das Nicht-Kontakt haben. Die Wimpelkette ist ein Symbol für die Gedanken der Schüler, sie bringen die Lage und die Gefühle der Schüler zum Ausdruck. Das ist schon so viel, dass wir nicht einzelne Personen in den Vordergrund stellen“. Auch wenn es keine Einweihungsfeier gegeben hat, geht Andrea Buck davon aus, dass die Bevölkerung Notiz nimmt. Sie erläutert „Die Wimpelkette ist aufgehängt.

Jetzt sollen die Kinder, ihre Familien und das ganze Ort die schöne Kette beim Spazierengehen bewundern können. Wir wollen damit zeigen, was man in diesen Zeiten gemeinsam bewegen kann, ohne Kontakte, jeder hat mit seinem Werk zum Gesamtwerk beigetragen, seine eigenen Gedanken auf den Stoff gebracht. Auch wenn oft ähnliche Ideen zum Ausdruck gebracht wurden, zeigt dies doch, dass wir alle im selben Boot sitzen, was die Kette versinnbildlicht. Alle gehören zusammen, die Kette zeigt den Zusammenhalt. Jeder durfte seine Gedanken zeigen und es wird jeder so akzeptiert wie er ist. Die Gebetsfahnen sollen positive Erwartungen und Hoffnungen aussenden. Vielleicht sind es diese Hoffnungen, die wir alle gerade so dringend brauchen.

Zu sehen ist beispielsweise eine Fahne, wo es heißt „ich vermisse meine Freunde und Lehrer“, dazu wurde ein rotes Herz gemalt. Andere Fahnen zeigen Ängste, wie jene von Melanie, die ein Krankenhaus zeigt. Auch Hoffnung und Vorfreude wird zum Ausdruck gebracht, wie es Mohammad aus der ersten Klasse mit einer gezeichneten Autokette getan hat. Die Fahne mit dem Regenbogen symbolisiert die komplette Palette aller Farben. Silvia hat Blumen gemalt, Jasmin ein buntes Herz und Maxi eine bunte Raupe. Eine Fahne zeigt eine kleine Insel mit Palmen. Auf einem grünen Stoff sind die Worte zu lesen „Ich wünsche Euch viel Glück und Gesundheit“.

Auch die Lehrer haben Fahnen beigesteuert. Die Mitarbeiter des Bauhofs haben ihren Handabdruck in unterschiedlichen Farben abgegeben und auf die einzelnen Fahnen verteilt geschrieben: „Wir sind für Euch da Bauhof“. Wenn die Farben halten, und kein Sturm einen Strich durch die Rechnung macht, sollen die Wimpel bis mindestens in den Herbst hinein Verbundenheit und Hoffnung ausstrahlen sowie daran erinnern, dass man auch ohne Kontakt etwas gemeinsam gestalten kann.