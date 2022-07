Wie Geschirrberge verschwinden und Bälle glücklich machen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen einer kleinen Feier an der Sixtus-Bachmann-Grundschule Obermarchtal konnte Schulleiterin Margot Frankenhauser am Freitag, 15. Juli den Geschäftsführer des Küchenzentrums Marchtal, Stefan Schmid, begrüßen. Er war zur Übergabe einer Geschirrspülmaschine gekommen, die vom Unternehmen großzügig für den Einsatz in der Mittagsbetreuung und im Unterricht zur Verfügung gestellt wurde. Dass solch ein Gerät überaus nützlich ist, erwies sich sogleich für die Drittklässler. Beim Projekt „Ernährungsführerschein“ lernten sie an diesem Schulvormittag, eine gesunde Quarkspeise mit frischem Obst herzustellen. Schnell und einfach konnten sie nun ihre Geschirrberge in der neuen Spülmaschine verschwinden lassen und hatten noch genügend Zeit, dem Gast – zum Dank – ihren Tüchertanz vorzuführen. In der anschließenden Pause gab es eine weitere Überraschung für die Kinder: Familie Schnitzer vom Pausa-Eckle Rechtenstein hatte der Grundschule vier neue Fußbälle und zwei tolle Volleybälle gespendet, nachdem die alten Bälle von der Hecke verschluckt oder auf Dächern verschwunden waren. Freudig bedankten sich alle für dieses sportliche Geschenk und verschwanden mit Begeisterung auf dem Bolzplatz.