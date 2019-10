Wie ein Strategietag die Friedhofsgestaltung bestimmen soll

Seit langer Zeit schon sorgt die Gestaltung des Friedhofs in Obermarchtal für Diskussionen bei dem Bürgern. Nun soll auf dem Strategie Workshop am Donnerstag, 24. Oktober, ein neues Konzept her. Was für Ergebnisse der Workshop bringen soll, das hat Bürgermeister Martin Krämer (Foto: Archiv) im Interview mit Volontär Grischa Beißner erläutert.

Herr Krämer, warum braucht es ein neues Konzept?

Immer wieder kamen Bürger auf mich zu und waren mit den aktuellen Gegebenheiten des Friedhofs unzufrieden. Deshalb hat die Gemeinde einen Strategietag geplant, um zusammen mit Bürgern einen neuen Friedhof zu „gestalten“.

Wie war die Rückmeldung dazu?

Ursprünglich hatten sich nur elf Bürger von maximal vierzig möglichen Teilnehmern gemeldet. Für mich war es nicht ganz nachvollziehbar, weshalb diese Chance nicht genutzt wird. Nach dem Aufruf im Mitteilungsblatt der Gemeinde hat sich die Teilnehmerzahl fasst verdoppelt. Das freut mich sehr.

Welche Möglichkeiten haben die Bürger auf dem Workshop, auf die Gestaltung Einfluss zu nehmen?

Ziel ist es, zusammen mit den Bürgern den Friedhof zu gestalten. Wir wollen ja gerade erfahren, was die Bürger sich wünschen, was sie verändern möchten und was sie konkret stört. Das mit der Umsetzung beauftragte Unternehmen wird ebenfalls vor Ort sein.

Wird das Ergebnis dieses Workshops auch tatsächlich umgesetzt?

Es kommt natürlich darauf an, was gewünscht ist und wie man das realistisch umsetzen kann. Im besten Fall alles, sonst so viel wie möglich.