Wegen Coronavirus: Schulkulturtag in Obermarchtal abgesagt

Die Entwicklungen zum neuartigen Coronavirus haben auch Auswirkungen auf Veranstaltungen in der Region. Jüngstes Beispiel: Der Schulkulturtag an der Franz-von-Sales-Mädchenrealschule in Obermarchtal am Samstag, 7. März, der jetzt abgesagt wurde.

„Das Virus breitet sich auch in Baden-Württemberg immer weiter aus. Obwohl im Moment das Risiko einer Ansteckung als gering bis mäßig eingeschätzt wird, wurde nach eingehender Beratung der Schulleitung mit dem Schulträger, den Elternbeiratsvorsitzenden und der Mitarbeitervertretung beschlossen, den diesjährigen Schulkulturtag abzusagen“, heißt es vonseiten der Schulverwaltung.

Bei dem Schulkulturtag hätte sich und den Schulalltag der Mädchenrealschule mit Programmpunkten und Präsentationen vorgestellt.

