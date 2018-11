Vorstandsteam der Tennisabteilung bleibt gleich

Bei der Mitgliederversammlung der Tennisabteilung Obermarchtal begrüßte Valentin Gombold 13 Mitglieder. Aufgrund der sehr geringen Gesamtmitgliederzahl von 35 aktiven und 15 passiven Mitgliedern war die Abteilung mit der Beteiligung sehr zufrieden. Gombold vertrat Abteilungsleiter Philipp Tress, der aufgrund seines Auslandsaufenthalts nicht anwesend sein konnte.

Gombold verlas den Geschäftsbericht des Abteilungsleiters, der das Engagement und das rege Leben der kleinen Abteilung lobte. In diesem Jahr hatte die Abteilung mit zwei aktiven Mannschaften an den Verbandsrundenspielen teilgenommen. Eher durchwachsen lief die Saison für die Herrenmannschaft in der Bezirksklasse 2, die dennoch den Klassenerhalt schaffte. Dafür konnten die Damen mit einem erreichten dritten Platz in der Kreisstaffel 1 sehr zufrieden sein.

Als Sportwart berichtete Valentin Gombold von zwei Bändeles-Turnieren, von den Vereinsmeisterschaften und der Verbandsrunde. Schriftführer Andreas Fundel berichtete von zahlreichen Arbeitseinsätzen und Ausschusssitzungen. Der Kassenbericht von Carolin Fuchs wies einen leichten Rückgang in der Bilanz auf. Die sehr gute Arbeit der Kassiererin bestätigte anschließend die Kassenprüferin Sabine Striegel. Die Vereinsvorsitzende des Gesamtvereins der SpVgg Obermarchtal, Angela Schleicher lobte die Arbeit des Abteilungsausschusses sehr und übernahm die Entlastung.

Bei den anstehenden Wahlen wurden Philipp Tress als Abteilungsleiter, Valentin Gombold als Sportwart und Carolin Fuchs als Kassiererin wiedergewählt. Die Beisitzer Manuela Aierstock, Martin Burgmaier, Dominik Fisel und Tobias Bauer wurden einstimmig bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt, wurde Sarah Foydl als Schriftführerin.

Gombold bedankte sich bei Andreas Fundel, der sechs Jahre lang sehr engagiert als Schriftführer tätig war und nun aus dem Ausschuss ausscheidet, mit einem Geschenk. Abteilungsleiter, Sportwart und Kassier und Beisitzer wurden wieder für zwei weitere Jahre gewählt.