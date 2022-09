Von Metal über Tuba und Rock bis zum Schlager

Das Kreuz in Obermarchtal hat für den Monat Oktober ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Zum Auftakt gibt es am Samstag, 1. Oktober, ab 19 Uhr einen Abend für Metal- und Rock-Freunde. Ela, Grand Design aus Schweden und Edge of Blame treten dann auf. Ela beschreibt ihr Musik als Female fronted melodic Power Metal from Germany. Mit der EP „Out Of This World“ zeigt Ela vier Songs, die eingängig sind und dennoch Headbanging Riffs hat. Produziert wurde die EP von Ralf Stoney (Stormwitch, Fireleaf) und Andy Horn (Edenbridge, Roy Z, Rob Halford). ELA waren mit Second Reality auf Deutschland Tour mit Grave Digger und diversen Festivals. Die Schweden Grand Design möchten mit melodischem Rock begeistern. Ihr erstes Album „Time Elevation“ begeisterte 2009. Edge of Blame sind die dritten in dieser Runde. Erdiger und schweißtreibender Rock-Sound aus Biberach wird angekündigt. Man nehme vier Musiker von Darkest Reign und einen weiteren von Mack und Asche und kombiniere das mit Hard Rock und Blues, schon hat man den perfekten Sound – so heißt es in der Ankündigung.

Einen Weisswurst-Frühschoppen mit den Braunsel Buam gibt es am Montag, 3. Oktober, ab 10 Uhr im Kreiz Obermarchtal.Live und zünftig soll es dann zugehen, wie die Veranstalter versprechen. Die Braunsel Buam haben Walzer, Polkas, Boarische und bekannte Schlager- und Partyhits im Gepäck – frisch und frech arrangiert mit Steirischer Harmonika, Tuba und Gitarre.

„Tanzen Bitte“ ist Aufforderung und Motto am Freitag, 14. Oktober, ab 19 Uhr. Wie auch sonst an jedem zweiten Freitag im Monat. Dann nämlich legt DJ Franky-Boy Schlager und Disco-Fox auf.

Härter werden die Klänge dann wieder am Samstag, 22. Oktober, ab 19 Uhr. Die AC/DC-Coverband Big Gunz schaut dann im Kreuz vorbei. Mit Secial Guest Gentlemen of Rock gibt es ist High Voltage Rock'N'Roll at it's best, wie es in der Pressemitteilung heißt. Big Gunz aus Süddeutschland ist eine AC/DC-Tribute-Band, die mit nur vier Akkorden kraftvoll rocken kann. Harte Beats, satte Rhythmen, donnernder Bass, und die nicht zu verkennende Stimme des Frontmannes. Mit der legendären Hells Bells Glocke. Diese Band steht für eine, kraftvolle und schweißtreibende Show, die alle AC/DC Klassiker auf die Bühne bringen will.

Gentlemen of Rock – kurz GOR – stehen für High Class-Coverversionen der größten Rock-Klassiker aus den 70ern, 80ern, und den 90ern. Absolut party kompatibel, möchten die sechs Vollblutmusiker jeden Club, jede Halle und jedes Open Air zum Kochen bringen.

Abschluss im Oktober ist am Samstag, 28. Oktober ab 20 Uhr mit „44 & MORE - DIE Party ab 40“

Diese neue Party-Reihe im Kreuz möchte das reifere Publikum mit Rock, Pop, Soul, Funk und Disco in Bewegung bringen und ist von nun an jeden vierten Freitag im Monat.