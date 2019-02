Vize-Zunftmeister erhält besondere Auszeichnung

Wie immer haben sich Turmfratzen, Klosterklemmer und Co. zur Obermarchtaler Fasnetseröffnung am Samstag viel vorgenommen. Nur fünf Stunden hatten die Narren, um ihre traditionellen Bräuche über die Bühne zu bringen und in diesem Jahr musste zwischendurch „dr nuie Schultes“ eingekleidet werden.

Los ging’s am Nachmittag mit der „Messe von Narren für Narren“ im Münster, zu der, heuer bereits zum achten Mal, der Narrenchor sang und in der Pfarrer Gianfranco Loi für seine gereimt schwäbischen Predigt viel Applaus bekam.

Mir Narrarät sand jo it bleed, mir hand ebber g’funda, der den Baum für uns hebt. Vize-Zunftmeister Patrick Schnitzer

Ihrem Ruf als „die faulsten Narrenräte“ alle Ehre machten die Obermarchtaler Obernarren beim anschließenden Narrenbaumstellen. Wie gewohnt machten sie sich die Finger nicht schmutzig und überließen es der „Königlich württembergischen Lomba-Kabell“ aus Großenstingen, den Baum in die Senkrechte zu bringen. „Mir Narrarät sand jo it bleed, mir hand ebber g’funda, der den Baum für uns hebt“, reimte Vize-Zunftmeister Patrick Schnitzer. Als der Kraftakt vollbracht war, schritt Bürgermeister Martin Krämer, gemeinsam mit VFON-Brauchtumsmeister Elmar Herter, zu seiner ersten Narrenaufgabe und überprüfte, ob der Baum „im Lot“ steht. „Passt“ urteilte Krämer bevor die Narren-Karawane unter den Klängen der Obermarchtaler Musikkapelle zum Kindergarten zog, um dort den Kinder-Narrenbaum zu setzen.

Verblüfft mit Dialekt

Während das „normale Narrenvolk“ zur Henkersmahlzeit in die Festhalle ging, trafen sich die Obernarren zum Zunftmeisterempfang im Dorfgemeinschaftshaus. „Der stoht no unter Welpenschutz“, verkündete Zunftmeister Florian Siegle und betonte, dass der neue Bürgermeister des Schwäbischen noch nicht mächtig sei und deshalb „uff Hochdeutsch schwätza“ dürfe. Mit einem gekonnten Mix aus Hochsprache und Dialekt verblüffte Martin Krämer die Narren. Der Schultes bedauerte, dass es keinen „Schwäbisch-Duden gheit“ und erklärte: „Gheit heißt gibt, das weiß ich ja und Eure Fiaß reichen bis an dr Ranza na“. Er werde gerne „uf d’Marchtlemer Fasnet gau“ und sich „mol a Bierle schmecka lau“, reimte Krämer, erntete langen Applaus der Obernarren und wurde zur Belohnung als Narrenrat eingekleidet. Zu hohen Narrenehren kam Vize-Zunftmeister Patrick Schnitzer, ihm wurde am Samstag die bronzene Ehrennadel der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte- VFON verliehen.

Bürgermeister Martin Krämer erhielt sein Narrenratshäs. (Foto: Sz- khb)

Kaum hatten die Narrenoberhäupter ihre Reden geschwungen und ordentlich gevespert, stand als nächstem Akt der Fasnetseröffnung die Suche nach dem Schlossgeist auf dem Programm. Im Schein ihrer Fackeln entdeckten die Narrenräte den „Koga“ in den Klostermauern und brachten ihn sofort zum Rathaus, um Schultes Krämer zu entmachten, die „närrische Hoheit über Marchtl“ zu übernehmen und mit Böllern und Feuerwerk zum anschließenden Umzug „zu blasen“. Den führte unter den Klängen der heimischen Musikkapelle die „Ranzengarde“ an. Dann folgten die Narrenräte mit dem eben eroberten Rathausschlüssel und dem Schlossgeist samt Gefolge. Narren aus der VG Munderkingen zogen genauso an den Zuschauern vorbei, wie Zünfte aus der VFON, der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte, und Maskengruppen aus dem Raum Ehingen. Als der bunte Gaudiwurm der 29 Narrenzünfte und Musikgruppen nach rund einer Stunde durchs Dorf gezogen war, ging die Fasnetsparty in den Partyzelten, im Schlagerzelt, in Besenwirtschaften und in der Halle weiter.

Nachdem der Schloßgeist gefunden war, stand in Obermarchtal die Entmachtung des Bürgermeisters auf dem Programm. (Foto: Sz- khb)

