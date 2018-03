Vier Kandidaten für die Bürgermeisterwahl

Mit Friedhild Miller hat am letzten Tag der Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Obermarchtal am Sonntag, 25. März, eine vierte Kandidatin ihrer Unterlagen abgegeben. Diese haben das Rathaus am Montagvormittag per Fax erreicht.

Der Gemeindewahlausschuss hat am Montagabend beschlossen, dass alle Unterlagen fristgerecht und ordnungsgemäß eingereicht wurden und dass bei den Kandidaten keine Hinderungsgründe vorliegen. Weil die Bewerber Hans-Peter Eller und Martin Krämer ihre Unterlagen beide am Samstag, 13. Januar, in den Rathausbriefkasten geworfen haben, gelten diese als gleichzeitig eingereicht. Das Los musste entscheiden, wessen Name als erster auf dem Stimmzettel stehen wird. Die Wahl fiel auf Hans-Peter Eller. Er wird sich daher bei der öffentlichen Kandidatenvorstellung am Freitag, 16. März, auch als erster präsentieren. An zweiter Position steht dann Martin Krämer, an dritter Markus Buck und an vierter Stelle Friedhild Miller.