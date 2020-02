Viel Tanz beim Obermarchtaler Kinderball

Einen närrischen Freitag haben die Kinder in Obermarchtal erlebt. Im Kindergarten und in der Grundschule fand bereits am Vormittag die Befreiung durch die Narren statt. Am Nachmittag folgte in der Turn- und Festhalle der traditionelle Kinderball.

Zunftmeister Florian Siegle begrüßte nach dem Einzug der Lompakapell’ die Kinder, „die Stars des Tages“, mit einem kräftigen „Narri-Narro“. Die Kapelle war am Vormittag bei der Befreiung der Kinder schon mit dabei gewesen und spielte nun auch einige Stücke, ehe die Kinder die Bühne der Turn- und Festhalle eroberten.

Narrenrat Raphael Siegle, bis zur Hauptversammlung im April vergangenen Jahres noch Jugendvertreter, führte durch den bunten Nachmittag. Im Beisein von Bürgermeister Martin Krämer und Schulleiterin Margot Frankenhauser traten zunächst die Kinder der Narrenzunft-Jugend mit ihrem Tanz auf. Die „Stargirls“ der Klasse 3 und sodann die „Fantastischen Girls“ der Klasse 4 folgten mit ihren Tanzdarbietungen.

Seit Jahren gehören die Mädels der Tanzgarde Oggelsbeuren mit ihren schönen blauen Uniformen zu den Höhepunkten des Obermarchtaler Kinderballs. Auch in diesem Jahr traten sie mit zunächst den kleinen und dann mit den großen Mädels an – das Motto lautete jeweils „Mädla semmer, danza demmer“. Die großen Mädchen lieferten dabei schon eine ziemlich professionelle Performance ab. Den gelungenen Abschluss des Kinderballs bildete die Jazztanzgruppe Obermarchtal.

Nach dem offiziellen Programm hatten die Kinder an verschiedenen Tischen Spaß beim Malen, Basteln und mit einer Reihe unterschiedlicher Spiele.