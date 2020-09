Das sechste und letzte 25-minütige Videokonzert aus dem Münster Obermarchtal zugunsten von Menschen in Not durch Corona wird ab 1. Oktober auf Youtube zu sehen sein.

Der Link dafür findet sich auf der Homepage der Seelsorgeeinheit Marchtal: https://se-marchtal.drs.de unter der Rubrik „Aktuell“. Die Links zu allen sechs „Benefiz am Ersten – Videos“ gibt es unter www.gregor-simon.de

Dieses Mal können Musikliebhaber den Münsterorganisten Gregor Simon an der historischen Holzhey-Orgel mit „Toccata und Fuge in F-Dur“ von Johann Sebastian Bach und einer farbenfrohe Improvisation über das in der Region beliebte „Bussenlied“ erleben.

Zum Spendenprojekt: Das Internationale Katholische Missionswerk „missio“ kümmert sich energisch um die Menschen im Niger, die unter Armut, Dürren, islamistischem Terror und jetzt noch verschärft Corona leiden. Die Männer versuchen meist, auf illegalen Wegen das Land zu verlassen, um anderswo Arbeit zu finden. Zurück bleiben die Frauen, die ihr Bestes tun, um für ihre Kinder zu sorgen.

Mutter Marie Catherine Kingbo hat sich mit ihrer kleinen Schwesterngemeinschaft der Stärkung von Frauen und Mädchen in den Dörfern des Sahels verschrieben. Ihre kleine Gemeinschaft arbeitet mit Frauengruppen aus 125 Dörfern. Jede Gruppe besteht aus 40 Frauen. Auf diese Weise beteiligen sich insgesamt 5000 Frauen an dem Projekt. Die Frauen lernen, Seife herzustellen und werden darin geschult, Tropenkrankheiten wie etwa Malaria zu vermeiden. Und mit dringend benötigtem Geld kann Mais gekauft werden gegen die Hungersnot.