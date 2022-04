VFON-Ringtreffen soll 2026 nachgeholt werden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 9. April fand in der Halle Obermarchtal die Hauptversammlung der Narrenzunft Obermarchtal, im 100. Jubiläumsjahr, statt. Zunftmeister Florian Siegle konnte neben Bürgermeister Martin Krämer noch weitere Mitglieder begrüßen und hob gleich zu Beginn der Versammlung die großen Verdienste zweier Narrenräte hervor.

Willi Schrodi und Hans-Peter Schänzle haben nach 44 Jahren und nach über 30 Jahren ihren Rücktritt aus dem Narrenrat angekündigt. In seinem Bericht bezeichnete der Zunftmeister das Jahr 2021 als „ein Wechselbad der Gefühle“ und die Fasnet 2021 als „nicht wiederholungsbedürftig“. Siegle berichtete, dass im Sommer 2021 die Entscheidung gefällt wurde, dass große Elemente des VFON-Ringtreffens, welches in Obermarchtal geplant war, abgesagt werden. Ebenso sind Planungen für jegliche Jubiläumsfeierlichkeiten durch die Pandemie massiv erschwert worden. Siegle blickt aber hoffnungsvoll in die Zukunft und verkündet, dass mit einer „normalen“ Fasnet 2023 geplant wird. Ebenso gab er bekannt, dass die Zunft sich um die Ausrichtung des großen VFON-Ringtreffen im Jahr 2026 bewirbt. Zum einen soll das 100. Jubiläum des Vereins nachgefeiert werden und zum anderen das 1250-jährige Jubiläum der Gemeinde Obermarchtal.

Schriftführerin Sabine Rösner verlautete, dass der Verein aktuell um die 300 Mitglieder zählt, wovon 179 aktiv sind. Sie berichtete von Festen, welche als To-Go Veranstaltungen durchgeführt wurden, von einer „hoimeligen“ Fasnet 2022 - von Marchtaler Narren für Marchtaler Narren. Das Fazit war „wir haben das Fasnet-Machen“ nicht verlernt“. Kassier Michael Faßnacht verlautete, dass es zwar einen Umsatzrückgang in Höhe von 80% gab, es aber geschafft wurde die laufenden Kosten zu decken und sogar ein kleiner Gewinn eingefahren werden konnte.

Vor den Wahlen nahm Bürgermeister Krämer die Entlastung der Vorstandschaft vor und unterstrich in seinen Grußworten die sehr gute und unkomplizierte Kommunikation mit dem Verein. Er genoss die Fasnet 2022 und freut sich schon sehr auf eine „richtige Fasnet“ 2023.

Bei den anstehenden Wahlen wurden Siegle als Vorstand bestätigt. Ebenso folgende Mitglieder: Sabine Rösner (Schriftführerin), als Narrenräte Raphael Siegle, Fabian Georgescu und Bernhard Brugger. Neue Kassiererin ist Julia Geiselhart. Holger Stützle ist neuer Maskenmeister. Die Jugend repräsentieren Julian Haas, Niklas Böhm und Simon Schmid.