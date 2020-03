Veränderungen bei der Musikkapelle Obermarchtal stehen bevor

Die Musiker der Obermarchtaler Musikkapelle haben sich am Samstagabend im Musikerheim zur Hauptversammlung getroffen. Nach den Berichten der Funktionäre verkündete Tonja Gaupp, seit vielen Jahren Vorsitzende für Verwaltung und Organisation, dass sie sich im kommenden Jahr nicht mehr zur Wahl stelle. Sie hoffe, dass sich schnell eine Nachfolge finde, um eine gründliche Einarbeitung zu ermöglichen, so Gaupp.

„Wir arbeiten in einem tollen Dreierteam der Vorsitzenden und haben einen perfekt funktionierenden Ausschuss“, sagte die Vorsitzende. Um den zu komplettieren wurde Margit Schmid am Samstag zur Vertreterin der Fördermitglieder gewählt.

Arbeitsintensives Jahr

„Wir können wieder auf ein arbeitsintensives und abwechslungsreiches Jahr zurückblicken“, sagte Tonja Gaupp in ihrem Jahresbericht und nannte Zahlen. Unter den 294 Mitgliedern des Musikvereins sind 35 aktive Musiker unter 18 Jahren, 58 Aktive, die älter sind als 18 Jahre, 196 fördernde Mitglieder und fünf Ehrenmitglieder. Auch im 196. Vereinsjahr sei es gelungen, das Kulturgut der Blasmusik zu bewahren, betonte Gaupp und wies auf das 200. Vereinsjubiläum im Jahr 2024 hin. Vom Heimatfest Peter und Paul, dessen 100. Jubiläum die Musikkapelle im vergangenen Jahr gefeiert hat, berichtete Fabian Tress, Vorsitzender für den Festbetrieb. „Wir haben ein gelungenes Fest gefeiert, das den Besuchern trotz der sommerlichen Hitze gut gefallen hat“, sagte er und nannte den Auftritt der „Dorfheiligen“, das VG-Treffen der Musikkapellen und den Kunst- und Handwerkermarkt als Höhepunkte. „Wir werden in diesem Jahr an keinem Wertungsspiel teilnehmen und unseren Fokus auf die Unterhaltungsmusik legen“, kündigte Matthias Striegel, Vorsitzender für den Orchesterbetrieb an. Am Wertungsspiel beim Kreismusikfest in Kirchbierlingen habe die Obermarchtaler Musikkapelle die Note „sehr gut“ bekommen, berichtete Striegel und lobte das gelungene Jahreskonzert der Musikkapelle. Von 50 Gesamtproben, 22 Registerproben und 20 Auftritten berichtete Dirigentin Vera Renz und kündigte ein für den kommenden Sommer ein Serenadenkonzert an. „Musikalisch werden wir noch mehr auf Qualität achten“, so Renz. Als „fleißigste Musikerin“ wurde Heike Fischer am Samstag ausgezeichnet. Sie fehlte bei keiner der Proben und bei keinem Auftritt. „Fast genauso fleißig“ waren Sandra Fischer und Fabian Tress, die nur wenige Termine verpasst haben.

Viele Unternehmungen

Weil Silke Falsch nicht anwesend sein konnte, verlas Matthias Striegel den Bericht der Schriftführerin. Die spannte den Bogen von der Fasnet und dem Ringtreffen der VFON in Bad Buchau, über das Kreismusikfest bis zum Jahreskonzert und zur Matinee am zweiten Weihnachtstag. Jugendleiterin Simone Gröber berichtete vom gut besuchten Ferienprogramm des Musikvereins, von acht Kinder, die an der Blockflöte ausgebildet werden, vom Jahresausflug des Musikernachwuchses in die Wilhelma und von einem Hüttenaufenthalt der Jungmusiker. Beim Jahreskonzert hatte Carolin Schmid den Dirigentenstab des Jugendorchesters von Christine Burgmaier übernommen. Am Samstag berichtete sie von 22 Proben der zwölf Mädchen und acht Jungen, die momentan im Jugendorchester aktiv sind. Manfred Born verlas den Kassenbericht der erkrankten Kassiererin Carmen Holder. Im vergangenen Jahr hat der Musikverein 2645 Euro in die Jugendarbeit investiert und 1514 Euro für Noten sowie 2300 Euro für Reparaturen an Instrumenten ausgegeben. Außerdem wurde für rund 4500 Euro eine Bassposaune gekauft.

„Die Musikkapelle ist ein rühriger Verein, der in Obermarchtal in vielfältiger Weise aktiv ist und unsere Gemeinde bei vielen Gelegenheiten in hervorragender Art und Weise repräsentiert“, lobte Bürgermeister Martin Krämer. „Hier setzen viele engagierte Leute ihre wertvolle Zeit im Ehrenamt für die Gesellschaft und für Obermarchtal ein“, betonte der Schultes.