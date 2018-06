Unfallfahrer prallt in drei Autos

Wegen plötzlich auftretender gesundheitlicher Beeinträchtigungen hat ein 57-jähriger Autofahrer am Dienstag einen Unfall auf der B 311, Ortsdurchfahrt Obermarchtal, verursacht.

Der Mann war gegen 14.45 Uhr auf der Bundesstraße Richtung Riedlingen unterwegs, als sich sein Gesundheitszustand plötzlich verschlechterte. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort parkten mehrere Autos auf dem Parkplatz einer Firma. Der BMW prallte auf einen am Straßenrand abgestellten Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch auf zwei weitere bei dem Händler zum Verkauf stehende Autos geschoben. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, auch seine 48 Jahre alte Beifahrerin wurde verletzt. Der Schaden an dem BMW wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Der Gesamtschaden an den drei weiteren Autos beträgt ebenfalls etwa 6000 Euro. Der BMW wurde abgeschleppt.