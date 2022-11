Und ewig lockt die Wallfahrt

19 Uhr: Wallfahrtsgottesdienst in der Münsterkirche Obermarchtal mit Erteilung des Tiberiussegens und Verleihung des Tiberiuspreises und -ordens, Hauptzelebrant Pater Anselm Grün OSB, Benediktinerabtei Münsterschwarzach

17 Uhr: Vortrag im Gasthaus Adler, Prof. Wolfgang Urban: „Bekennerbischof Johann Baptist Sproll: Martyria – Glaubenszeugnis in finsterer Zeit“

Zur Tiberius-Wallfahrt werden am 10. November wieder Hunderte von Gläubigen in Obermarchtal erwartet. SZ-Redakteur Reiner Schick sprach mit Mitorganisator Hermann Blankenhorn über die Veranstaltung und die scheinbar ungebrochene Faszination von Heiligenverehrungen.

SZ: Herr Blankenhorn, seit Jahrhunderten pilgern Gläubige an Orte, um dort Heilige zu verehren. Dazu zählt auch die Tiberius-Wallfahrt in Obermarchtal. Ist dessen Zugkraft ungebrochen?

Blankenhorn: Ja, das ist sie. Vor Corona war die Münsterkirche in Obermarchtal brechend voll, während der Pandemie waren es natürlich deutlich weniger Pilger, weil auch nicht so viele zugelassen wurden. In diesem Jahr rechnen wir aber wieder mit einer gut gefüllten Kirche.

Wie ist die Faszination einer solchen Wallfahrt zu erklären?

Wallfahren ist zunächst immer etwas Persönliches: Man macht sich auf den Weg mit einem eigenen Anliegen. Man sucht Antworten auf die Fragen nach dem Wohin, Woher und Wozu. Deswegen haben wir auch das Angebot ins Programm aufgenommen, sich das Bußsakrament durch auswärtige Priester im Münster spenden zu lassen. Hinzu kommt das große Gemeinschaftserlebnis, einen festlichen Gottesdienst mit dem Geläut der zwölf historischen Glocken, Chorgesang, Orgelspiel an der berühmten Holzhey-Orgel und mit einem namhaften Hauptzelebranten zu feiern.

In diesem Jahr ist das ein weithin bekannter Pater ...

Es ist uns gelungen, Pater Anselm Grün von der Benediktiner-Abtei Münsterschwarzach bei Würzburg für den Gottesdienst und die Wallfahrtspredigt zu gewinnen. Seine Bücher wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Von seiner Ansprache wird sicher jeder Wallfahrer etwas mit nach Hause nehmen. Auch der Vortrag von Professor Wolfgang Urban aus Rottenburg über den Bekennerbischof Johann Baptist Sproll im Gasthaus zum Adler verspricht sehr interessant zu werden. Mit dem Heiligen Tiberius und Bischof Sproll stehen also zwei wichtige Zeugen des Glaubens im Blickpunkt, die besondere Parallelen haben.

Können Sie diese näher erläutern?

Tiberius wuchs als Jugendlicher in einer heidnischen Umgebung auf und hat sich trotzdem früh zum Christentum bekannt, auch gegen alle Widerstände. Das war ja damals Hochverrat gegen den Kaiser, worauf die Todesstrafe stand. Er hat sich aber bis zum Schluss nicht vom Christentum abbringen lassen. Ähnlich war es bei Bischof Sproll, der sich in einer finsteren Zeit zum katholischen Glauben bekannt hat, dafür von der nationalsozialistischen Meute übelst beschimpft und fast gemeuchelt wurde. Als er sich 1938 geweigert hat, bei der Abstimmung über den Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich seine Stimme abzugeben, hat er die Nazis in Wut und Rage gebracht.

Eine 400 Jahre alte Tradition

Weshalb wird der Heilige Tiberius gerade in Obermarchtal so verehrt?

Sein Haupt wurde im Jahr 1626 aus den Katakomben von Rom nach Obermarchtal überführt und wird bis heute im Tiberius-Altar im Münster aufgebahrt. Seit fast 400 Jahren kommen Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung hierher, um ihn zu verehren, ihm die Sorgen und Nöte vorzutragen und sich den Segen des Heiligen Tiberius durch Auflegung des Tiberius-Kissens spenden zu lassen. Und beim Wallfahrtsgottesdienst wird das Tiberius-Wasser geweiht sowie die Tiberius-Medaillen und Gebäckstücke, die die Wallfahrer nach dem Gottesdienst mit nach Hause nehmen können.

Seit wann gibt es die organisierte Wallfahrt in dieser Form?

Mit der Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts hat die Tiberius-Verehrung in Obermarchtal nachgelassen. Zwar war immer latent das Bewusstsein für die Bedeutung des Heiligen da, aber erst vor zwölf Jahren haben Herr Pfarrer Dolderer und Herr Prälat Glaser die Wallfahrtstradition wieder in größerem Stil aufleben lassen. Inzwischen wurde Obermarchtal dank der Initiative von Pfarrer Loi ins offizielle Wallfahrtsortsverzeichnis der Diözese Rottenburg-Stuttgart aufgenommen.

Warum findet die Wallfahrt immer am 10. November statt?

Der 10. November war stets der kanonische Ehrentag des Heiligen, schon zu Klosterzeiten. Wir haben diese Tradition übernommen.

Ehrenpreise für junge Glaubenszeugen

Seit einigen Jahren wird in Obermarchtal auch der Tiberius-Ehrenpreis vergeben. Was steckt dahinter?

Mit dem Preis werden junge Christen ausgezeichnet, die sich zum katholischen Glauben bekennen, ihn praktizieren und an Jugendliche weitergeben. In diesem Jahr bekommen 13 Jugendliche aus der Seelsorgeeinheit Marchtal den Preis für die jahrelange Glaubensvermittlung durch Krippenspiele. Und der Tiberiusorden wird heuer verliehen an Schwester Brigitte Schleid vom Kloster Untermarchtal für ihren Einsatz bei der Firmvorbereitung für Jugendliche der Seelsorgeeinheit Marchtal.

Sie rechnen dieses Jahr wieder mit einem starken Zulauf. Was, wenn zu viele Wallfahrer kommen?

Ich glaube schon, dass wir für alle Besucher Platz finden. Wichtig ist dennoch, die an dem Tag gültige Corona-Verordnung und -empfehlungen zu beachten: Abstand halten, auf Händeschütteln verzichten – und ich selbst werde auch eine FFP-2-Maske tragen. Aber die Leute sind sicher noch vorsichtig.

Wer nicht nach Obermarchtal kommen kann oder mag, kann trotzdem dabei sein. Wie?

Einige Tage nach der Wallfahrt kann über die Homepage der Seelsorgeeinheit Marchtal (www.se-marchtal.drs.de) unter dem Link „Aktuelles“ auf Youtube die Wallfahrtszelebration miterlebt werden. Dabei kann man außer dem Gottesdienst auch die Predigt von Pater Anselm Grün hören.