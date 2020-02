Typisches Obermarchtaler Narren-Flair

Traditionell ist am „Fasnetsmedig“ der Hausumzug der Obermarchtaler Narrenzunft durchs Dorf gezogen. Einmal mehr gaben originelle Gruppen dem bunten Gaudiwurm das typische Obermarchtaler Narren-Flair.

Unter den Klängen der Panzerknacker vom heimischen Musikverein führte das Bienenvölkchen der Kindergartenkinder den Umzug an. Im Gefolge des Schlossgeists zogen Turmfratzen, Klosterklemmer, Fledermäuse und Hexa vom Schtoi an den Zuschauern vorbei, und unter den gastgebenden Narrenräten war Romy „d’Schultissin vom Schtoi“ Wurm, eingekleidet im Häs der Obernarren, zu entdecken. Es folgten Hexen und Bären aus Hoßkirch, Kogenschinder aus Gaisbeuren, Galgaweibla aus Ebenweiler, Babeles Buaba aus Rottenacker und Holzwürm aus Eberhardzell.

Zu Gast waren die Hutmacher der Untermarchtaler Venezianer und die Felsenschlotzer aus Rechtenstein hatten ihre mobile Beauty-Farm mitgebracht, in der Fettabsaugungen und Brustvergrößerungen angeboten wurden. Als Feuervögel waren „d’Fasnetsschätzla“ unterwegs, als „intergalaktische Frauenzimmer“ zeigten sich die Schnäddrakischda-Frauen und „d’Lausmädla“ hatten sich in närrische Leoparden verwandelt. Als stinkreiche „Bierionäre“, die ihr Vermögen nur in Bier anlegen, zeigten sich die Mitglieder des „Bier-Tradionsclubs Obermarchtal BTCO“. Die „Gsälzbära“ ließen ihre Pfauen das eine oder andere Rädchen schlagen, während die „Bachbarone“ sich am Fasnetsmedig in Steinzeit-Menschen verwandelt hatten, die mit ihrem „riesagroßa Mammut“ durch den Umzug zogen.

Die Jedermänner zeigten sich als Traumschiff-Kapitäne in blütenweißen Uniformen und mit dem obligatorischen Kuchen zum „Captains-Dinner“. Und gleich dahinter beklagte sich die Ranzengarde auf „Gretas Spuren“, dass die Jedermänner die Zukunft versaut hätten, und freuten sich über den „Fasnetsmedig for Future“. Eine Infrastrukturidee für den ländlichen Raum hatten sich die Schnäddrakischda-Männer ausgedacht und ihr mobiles Shopping-Center gleich mitgebracht. Dort waren Schneider und Friseure sowie Metzger, Bäcker und Apotheker und sogar ein Arzt im Einsatz.

Für närrische Töne sorgten die Musikkapelle aus Reutlingendorf und der „tierische“ Obermarchtaler Fanfarenzug. Als traditoneller Schluss des Obermarchtaler Hausumzugs war wieder der Bauwagen aus Emeringen im Einsatz. Nach dem bunten Treiben im Umzug wurde in den Lokalen, der Halle, in Besenwirtschaften und auf den Straßen gefeiert, bis sich die Narren am Abend bei der Narrenmolke trafen, um den Schlossgeist zu verurteilen und zu verbrennen.