Turnerinnen aus Obermarchtal gewinnen das Kreisfinale

Die Turnerinnen der Franz-von-Sales-Mädchenrealschule Obermarchtal haben das Kreisfinale in Laichingen gewonnen. Begleitet von ihren Lehrerinnen Regina Klug und Anna Hoke, waren vier Turnmannschaften der Obermarchtaler Schule beim Kreisfinale angetreten.

Lea Vogel, Laura Vogel, Isabel Schneider, Rebekka Bartok und Annika Selig (aus den Klassen 10 und Klassen 8) turnten einen ausgezeichneten Wettkampf und gewannen in ihrem Jahrgang. Der erste Platz bedeutete zugleich die Qualifikation für das Finale des Regierungspräsidiums in Albstadt. Lea Vogel erreichte am Sprung die Höchstpunktzahl 17,0 und legte damit den Grundstein für den Sieg.

Mannschaft zwei aus Obermarchtal mit Magdalena Arnold, Linda Nadler, Anna Traub und Judith Schelkle (Klassen 6 und 7) belegte unter 15 Mannschaften den fünften Rang.

Jule Wahl, Franziska Seiferling, Anita Sauter und Elena Will (alle aus der Klasse 5a) landeten auf dem siebten Platz. Eine weitere Obermarchtaler Mannschaft mit Carolin Steiner, Lena Traub, Jana Fundel und Elisabeth Reusch (Klasse 5) zeigten ebenfalls gute Übungen am Boden, am Schwebebalken, am Reck und beim Sprung und belegten schließlich den zwölften Platz.