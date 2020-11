Tiberius-Wallfahrt gibt etwas Wärme für schwere Zeiten

Dietmar Kübler ist enttäuscht. Seit 2007 organisiert er gemeinsam mit seiner Frau Simone das Ellwanger Frühlingsfest auf dem Schießwasen. Und die Stadt ist äußert zufrieden mit dem Aalener Schausteller-Ehepaar. Ein Grund, warum der Vertrag auch bis 2022 verlängert wurde. Den Zuschlag für das Aalener Frühlingsfest auf dem Greutplatz hat er allerdings nicht bekommen. In nicht-öffentlicher Sitzung hat sich der Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats dazu entschlossen, die Veranstaltung in den Jahren 2021 bis 2023 an die P&