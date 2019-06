„The Barnstompers“ rocken das Kreuz

Mit authentischem Country Boogie im Stil der 1940er- bis 1960er-Jahre, Rockabilly und Western Swing begeisterten die Barnstompers aus Holland am Samstag ihr Publikum im Kreuz, der Kultkneipe in Obermarchtal. Die Musik lockte etliche Gäste vor die Bühne zum Tanz. DJ Rockin‘ Roland von Radio free FM in Ulm hatte seine historischen Plattenspieler und einen Tieflader glasklar klingender Singles mitgebracht, um vor und nach dem Konzert stilecht aufzulegen.

Der Life Club in Munderkingen hätte vergangenes Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiern können. Dort hatten sich viele Jahre lang regelmäßig die Fans von Hillbilly, Rockabilly und Rock’n’Roll getroffen, um unter anderem ihre musikalischen Idole wie Sonny Burgess, Rose Maddox oder Marvin Rainwater live zu erleben. Unter den seinerzeit aufgetretenen Bands waren auch The Barnstompers aus Holland. Aktuell tritt das Kreuz in Obermarchtal zunehmend in die Fußstapfen des Life Club, indem es die Musik der 1940er- bis 1960er-Jahre anhand von Konzerten neu aufleben lässt. Im Mai gab’s bereits Auftritte von Cat Lee King & His Cocks und den Badland Slingers. Am Samstag setzten die international bekannten Barnstompers die Serie gekonnt fort. Die Formation setzt auf mitreißenden Country Boogie, Rockabilly und etwas Western Swing. Damit tourten sie bereits bis nach Kalifornien und konnten auch in Obermarchtal ihr Publikum zum Tanz vor der Bühne animieren.

K.C. Byrd an Gesang und elektrischer Gitarre, sein Sohn Eddie Byrd an der akustischen Gitarre, Larry Tulip am Kontrabass und Gesang sowie Marco Groeneveld am Schlagzeug waren gekleidet wie die Bands in den 1950er-Jahren, und jenen Sound hatten sie original auch drauf. Ihre Musik kann als Bindeglied zwischen der ursprünglichen Hillbilly Music und dem Rock’n’Roll angesehen werden, und die Künstler jener Zeit lebten in der Musik der Barnstompers neu auf. Der einzige noch lebende Autor war Willie Nelson mit „Man with the Blues“. Don Gibson war vertreten mit „Blue blue day“ und Johnny Cash mit „Luther played the Boogie“ und „So doggone lonesome“.

Die Band verstand es, viel Abwechslung ins Programm zu bringen und mischte bekannte und unbekannte Perlen bunt durcheinander. Faron Young steuerte „I hear you talkin‘“ bei, Melvin Endsley „I wish I knew“. Von Carl Smith erklang „Go boy go“, und die Stimmung hielt sich über zwei Sets bestens, fast immer wurde getanzt. Der Rockabilly-Klassiker „Make like a Rock And Roll“ eröffnete den zweiten Satz, dort gab’s noch von Buck Owens „Flash crash and thunder“ zu hören, oder auch „Change my mind“ von Billy Walker oder zwei Songs von Jimmy C. Newman wie „Alligator Man“. In französischer Sprache kam der Cajun-Klassiker „Good deal Lucille“ und Eddie Byrd übernahm für einige Stücke die elektrische Gitarre, so beim Instrumental „Happy go lucky Guitar“. Bei „I will“ von Ferlin Husky, „Baby I’m ready“ von Carl Smith oder dem „Jitterbug Baby“ hatten beide elektrischen Gitarren in den Händen von K. C. und Eddie Byrd gleichzeitigen Einsatz.

Vor und nach dem Konzert und in der Pause war Radio free FM DJ Rockin‘ Roland aus Oberdischingen an der Plattentheke, der für den erkrankten DJ Boogie Baloo aus der Schweiz eingesprungen war, und ebenso den ausgefallenen Toningenieur ersetzen musste, was er mit Bravour erledigte.

Am Samstag, 29. Juni, darf man sich auf Lil‘ Esther & The Rumble Beat und The Bugalettes aus Holland freuen, am Samstag, 27. Juli, gastieren Bob Fish (Johnny & The Roccos) aus England und die Lennebrothers Band, Nachfolgeformation der Lennerockers, im Kreuz.