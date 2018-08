Straßenränder als Insektenidyll

Den Startschuss für den Alb-Donau-Kreis für die zweite Phase eines Modellprojektes des Landes hat Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Donnerstag an der Bundesstraße 311 in Obermarchtal gegeben. Dabei sollen durch die ökologisch orientierte Pflege von Straßenbegleitgrün die biologische Vielfalt in diesem Bereich verbessert und Grünpflegekosten gespart werden.

Neben dem Alb-Donau-Kreis starten im zweiten Abschnitt auch der Neckar-Odenwald- und der Ortenaukreis in das Modellprojekt. Geplant ist, wo möglich und sinnvoll, Straßenbegleitgrün so zu bepflanzen, dass es einen ökologischen Mehrwert erfüllt und als Lebensraum und Nahrungsquelle für Insekten und andere Tiere dienen kann. Rund 27 000 Hektar Straßenbegleitgrün gebe es im Land Baden-Württemberg, betonte Verkehrsminister Winfried Hermann am Donnerstag. „Das ist eine bedeutende Fläche, durch deren ökologische Pflege dem Artenrückgang entgegengewirkt werden könnte“, fügte er hinzu.

Grün am Straßenrand birgt Potential

Christian Küpfer, Projektleiter bei der Hochschule Nürtingen, die die wissenschaftliche Begleitung und Betreuung des Projektes übernommen hat, geht sogar noch von einer noch größeren Fläche aus und spricht von 80 000 Hektar Straßenbegleitgrün – ein enormes Potential. Die Pflege dieser Grünstreifen liegt beim Straßenbetriebsdienst. „Die Mitarbeiter haben also eine große Verantwortung“, so der Minister und deshalb müssten sie auch entsprechend geschult werden.

120 Probeflächen haben die Wissenschaftler der Hochschule in den sechs beteiligten Landkreisen ausgewählt. „Wir haben den Bestand angeschaut, um zu ermitteln, wo die Bedingungen ganz gut sind“, erklärte Christian Küpfer. Die Böden wurden dabei in Gruppen eingeteilt. Gerade im Neckar-Odenwald- und Ortenaukreis seien die Böden eher wüchsig. „Diese vergrasen leicht, sodass die gewünschten Blütenpflanzen und Kräuter kaum durchwachsen können“, so der Projektleiter. Hier wäre eine komplette Erneuerung der Bepflanzung nötig. Im Alb-Donau-Kreis hingegen seien die Böden eher mager. Hier hätten Blütenpflanzen bessere Chancen. Um diese noch zu verbessern, haben die Fachleute spezielle Mischungen ausgesucht, die sich gut gegen Gräser behaupten können. „So enthalten die Mischungen unter anderem den Zottigen Klappertopf“, so Manuel Vollrath von der Hochschule Nürtingen. Der Halbschmarotzer gehe selektiv auf Gräser und helfe so, sie zu reduzieren. Enthalten sind aber auch Wiesen-Flockenblume, Wiesen-Salbei, Acker-Witwenblume und Wiesen-Kümmel.

Auch kritische Stimmen

Aber es gebe nicht nur Befürworter der ökologisch orientierten Pflege von Straßenbegleitgrün, erklärte Christian Küpfer. „Tierschützer argumentieren, hier würde wegen des hohen Verkehrsaufkommens eine Insektenfalle hergestellt.“ Das gab auch Kreisrätin und BUND-Vorsitzende Angela Scheffold zu bedenken. „Da sind Pflanzen wie die Acker-Witwenblume dabei, die die tollen Schmetterlinge richtig anziehen, da habe ich wirklich etwas Bauchgrimmen“, sagte sie.

Der Projektleiter hielt dem entgegen, dass das kein Argument gegen die Biodiversität beim Straßenbegleitgrün sei. „Denn ohne Acker-Witwenblume gibt es irgendwann gar keine Schmetterlinge mehr“, so Küpfer. Außerdem sollen während der dreijährigen Projektlaufzeit auch solche Erkenntnisse gesammelt und ausgewertet werden. Auch für Landrat Heiner Scheffold seien die Bedenken, dass einige der Insekten vom Verkehr erfasst werden könnten, kein Grund, das Projekt nicht anzugehen. „Der erste Schritt ist überhaupt etwas zu tun, nur nichts tun ist schlechter“, betonte er.

Die B 311 sei eine wichtige Verkehrsachse im Alb-Donau-Kreis, sagte Landrat Scheffold, der Minister hätte sich für den Start der zweiten Projektphase also kaum einen besseren Standort aussuchen können. Vor allem weil das Straßenbegleitgrün gerade an den Bundesstraßen breit genug für eine extensive Pflege sei. Am Modellprojekt habe sich der Landkreis sehr gern beteiligt, weil es von Fachleuten begleitet wird. Scheffold erhofft sich von der Zusammenarbeit Erkenntnisse darüber, wie die ökologische Pflege sinnvoll umgesetzt werden kann, welche Standorte sich tatsächlich eignen und wann die Saat erfolgen sollte. „Am Schluss muss klar sein: Brauchen wir dafür mehr oder weniger Geld und Personal“, betonte der Landrat.