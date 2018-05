Spielplatz in Reutlingendorf wird verlegt

Die Verlegung des Kinderspielplatzes in Reutlingendorf war Hauptthema der Sitzung des Ortschaftsrats. Außerdem berichtete Ortsvorsteher Georg Baur über das „Reutlingendorfer Ergebnis“ der Bürgermeisterwahl und würdigte die Verdienste des scheidenden Obermarchtaler Bürgermeisters Anton Buck.

„Wir hatten mit vier Kandidaten eine echte Wahl, das ist erfreulich“, so Baur. Erfreulich sei auch das große Interesse der Reutlingendorfer an den Wahlveranstaltungen der Kandidaten gewesen. „Das hat gezeigt, dass sich auch junge Leute für Kommunalpolitik interessieren“, so der Ortsvorsteher. Im Wahlbezirk II wurde in Obermarchtals Teilort gewählt. „Und das lassen wir uns nicht nehmen. Wir wählen weiterhin in Reutlingendorf“, sagte Baur mit Blick auf die anstehenden Kommunal- und Europawahlen. Bei einer Wahlbeteiligung von fast 90 Prozent haben 58,06 Prozent der Reutlingendorfer Martin Krämer zum Bürgermeister von Obermarchtal gewählt. Das entspreche etwa der Stimmenzahl Krämers in Obermarchtal, betonte der Ortsvorsteher. „Niemand ist alleine am Erfolg oder Misserfolg schuld“, sagte Baur und lobte die „offene und gute Zusammenarbeit“ mit Anton Buck, der „stets geradlinig und zielorientiert“ gewesen sei. „Reutlingendorf ist mit ihm immer gut gefahren.“ Dem „Bürgermeister-Newcomer“ Martin Krämer sicherte Baur am Donnerstag seine volle Unterstützung zu.

Einstimmig hat der Ortschaftsrat beschlossen, den Kinderspielplatz in den Pfarrgarten zu verlegen. Der jetzige Spielplatz liege am Hang, so dass keine Ballspiele möglich seien, und biete keinen Schatten. Außerdem müssten der Platz und einige Geräte saniert werden, erklärte Baur. Dafür und für die Anbringung eines Sonnenschutzes seien bereits Gelder im Obermarchtaler Gemeindehaushalt eingeplant, betonte der Ortsvorsteher, zudem sei bereits ein neues Spielgerät gekauft. „Und die Brunnenfreunde haben 1500 Euro für den Spielplatz gespendet“, so Baur. Nachdem die Räte ihre Sitzung unterbrochen hatten, um den neuen Standort samt seiner Bäume zu besichtigen, waren sie sich einig, dass „die Verlegung den Spielplatz aufwertet“. Die Bäume würden zwar Schatten spenden, aber vor der Verlegung müsse ein Baumpfleger eingeschaltet werden, um sicherzustellen, dass niemand durch herabfallende Äste verletzt werde, mahnte Baur. „Außerdem muss ein Fachmann ein Konzept für den Spielplatz erstellen, damit wir wissen, wo die Geräte aufgebaut werden sollen“, so der Ortsvorsteher. Von der Kirchengemeinde kann der Pfarrgarten für 100 Euro pro Jahr gepachtet werden. Wenn der Pachtvertrag angeschlossen ist und alle Details geklärt sind, würde er sich freuen, wenn der „Umzug des Spielplatzes in einer Gemeinschaftsaktion von Eltern und Gemeindebauhof“ stattfinden würde, sagte Georg Baur. Am Schluss der Sitzung berichtete der Ortsvorsteher dem Gremium, dass das Reutlingendorfer Backhaus „für einen ordentlichen Preis“ verkauft worden ist. „Wir sind das alte Gebäude los und ein Schandfleck in unserem Dorf wird damit beseitigt“, sagte Baur.