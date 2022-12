Spielen unter dem Weihnachtsbaum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Spruch auf der Fahne des MV Obermarchtal heißt „Musik verbindet Generationen“. Getreu diesem Motto machten sich die Jugendlichen der Jugendkapelle Obermarchtal und die Aktiven Musiker am dritten Adventssonntag auf, um unter den Weihnachtsbäumen zu spielen.

Gestartet wurde um 15 Uhr in Untermarchtal vor dem Info-Zentrum. Danach wurden in Obermarchtal auf dem Marktplatz und danach in Rechtenstein beim Gemeindehaus weihnachtliche Lieder gespielt. Es handelte sich um alt bekannte Weihnachtslieder, die auch alle Zuhörer zum Mitsingen einluden. An allen Stationen konnten sich die Gäste mit leckerem Punsch, Glühwein und süßem Gebäck stärken.

Dies war nicht der einzige weihnachtliche Auftritt des MV Obermarchtal. Am 26. Dezember spielen die Aktiven Musiker traditionell am Anschluss an des Weihnachtsgottesdienst um 10.15 Uhr die Matinee. Dort können Sie weitere weihnachtliche und festliche Musikstücke genießen.