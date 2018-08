Jedes Jahr lädt die Obermarchtaler Feuerwehr zur Hockete ins und rund ums Gerätehaus ein. Am Wochenende war es wieder soweit. Am Samstag standen Feuerwehrspiele auf dem Programm und am Sonntag gab’s Blasmusik, Mittagessen und das traditionelle schwäbische Sonntagsvesper.

Im jährlichen Wechsel lädt die Obermarchtaler Wehr zum Auftakt ihrer Hockete befreundete Wehren zur Orientierungsfahrt oder zu Spielen ein. Und diese Spiele sind bei den Wehren der Region beliebt. Unter dem Motto „Humor bei der Feuerwehr“ kamen Abordnungen aus Munderkingen, Rechtenstein, Reutlingendorf, Emeringen, Altshausen und, als Verteidiger des Wanderpokals, die Feuerwehr aus Rottenacker. In diesem Jahr hatte die gastgebende Wehr in ihren Archiven gestöbert und herausgefunden, dass es vor genau 50 Jahren, also 1968, bereits Feuerwehrspiele in Obermarchtal gegeben hatte. Und genau die damaligen Scherzaufgaben wurden am Samstag nachgespielt.

In alte Uniform geworfen

Da wurden zwei im Feldbett liegende Feuerwehrmänner alarmiert, mussten sich in alte Uniformen werfen, über Hindernisse klettern und eine Leiter bauen. Ein Hindernislauf zum Füllen der Kübelspritze war genauso gefordert, wie Zielspritzen beim Löschangriff oder auf Stelzen zum Einsatzort zu laufen. Am Schluss der Riesengaudi hatten die Emeringer Wehrleute die Nase vorn, verwiesen Altshausen und Munderkingen auf die Plätze und nahmen den Wanderpokal mit nach Hause.

Auszeichnungen für Feuerwehr

Zum Frühschoppen am Sonntag spielte die Musikkapelle aus Reutlingendorf auf und zur Mittagszeit hatten die Helfer der Feuerwehr alle Hände voll zu tun, um die Gäste mit Bratwürsten oder Spanferkel zu versorgen. Zwei Gruppen der Obermarchtaler Wehr hatten sich im Juli den Prüfungen zum silbernen und bronzenen Leistungsabzeichen gestellt und bestanden. Am Sonntag überreichte Vize-Kommandant Frank Ried die Abzeichen, dann zeigten die beiden Gruppen, was bei der Prüfung gefordert war. Unter dem Kommando von Stephan Kleß führte die „Bronze-Gruppe“ einen Löschangriff samt Menschenrettung aus und, geführt von Kommandant Martin Munding, zeigte die „Silber-Gruppe“, wie ein Brand unter Atemschutz bekämpft und eine Riegelstellung aufgebaut wird. „Das bronzene Leistungsabzeichen gehört zur Grundausbildung aller Feuerwehrleute. Und darauf baut die wesentlich schwierigere Silber-Prüfung auf“, erklärte Ried.

Später wurde den Hockete-Besuchern, nach Kaffee und Kuchen, das schwäbische Sonntagsvesper mit Wurstsalat, Ochsenmail-Salat und heuer zum ersten Mal mit hausgemachten Tellersülzen serviert.