Spektakel böhmischer Blasmusik in Reutlingendorf

Mit Blasmusik nonstop, drei bekannten Bands und unter dem Motto „Böhmischer Frühling“ ist der Musikverein „Frohsinn“ am Samstag in Reutlingendorf in sein 52. Frühlingsfest gestartet. Ein „Spektakel bester böhmischer Blasmusik“ hatten die gastgebenden Musiker angekündigt und dieses Spektakel wurde den Zeltgästen ab dem späten Nachmittag geboten.

Den Auftakt machten „Michael Maier und seine Blasmusikfreunde“, die sich im vergangenen Jahr durch die Teilnahme am „Grand Prix der Blasmusik“ einen guten Namen in der Blasmusikszene gemacht haben. Instrumentalstücke wie die „Polka ins Glück“ oder der Marsch „Karl der Große“ wechselten mit Gesangsstücken ab, in denen Sängerin Elke die Reutlingendorfer fragte: „Kannst Du Knödel kochen?“ Und auf die klassische „Parksteiner Jubiläumspolka“ folgten moderne Stücke der Blasmusik, wie „Gonna fly now“.

Nach rund zwei Stunden übernahmen die sieben jungen Musiker von „Blechverrückt“ die Zeltbühne. „Wir sind bayerische Schwaben und sind verrückt nach echter, handgemachter Blasmusik“, verkündeten die „Blechverrückt“-Musiker, lieferten traditionelle Märsche, schmetterten die eine oder andere Polka ins Zelt und bekannten sich zu ihrer Vorliebe für Titel von Ernst Mosch. „Wir haben einen völlig unbekannten Mosch-Walzer mitgebracht“, sagte Trompeter Alex und „Bleckverrückt“ spielte „Die Hütte im Wald“ aus der Feder des legendären Chefs der Egerländer. Im Gepäck hatten die sieben Blechverrückten aber auch Titel ihres neuen Albums „Spieltrieb“ und so hörten die Gäste in Reutlingendorf „Gran Paradiso“, „James Bond“ und „Herzenssache“.

Ohrwürmer und Klassiker

Nach dem zweiten Wechsel auf der Zeltbühne spielte „Alpenblech“ auf und lieferte böhmische Blasmusik in der Minimalbesetzung mit sechs Bläsern und einem Schlagzeuger. Neben Ohrwürmern und Klassikern der aktuellen Blasmusik hatte „Alpenblech“ die Songs der aktuellen CD „Juwelen“ mitgebracht. Und auf der reicht die Bandbreite vom „Juwelenmarsch“, dem „Walzer für Mama“ und der „Sonntagspolka“ bis zu flotten, modernen Titeln wie „You raise me up“ und dem Song vom „Watermelon Man“.