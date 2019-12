Soll Peter Maffay in Obermarchtal singen? Ein Voting entscheidet

Könnte der deutsche Sänger, Komponist, Schauspieler, Gitarrist und Musikproduzent Peter Maffay bald im Kreuz in Obermarchtal auftreten? Die Chancen stehen gut, doch die Konkurrenz um den Sieg beim Wettbewerb des Gaststubenkonzerts von Radio 7 ist stark.

Ein Voting, das noch bis zum 9. Dezember läuft, soll entscheiden – und könnte es möglich machen, dass Maffay bald in Obermarchtal auftritt. Herbert Knab vom Kreuz Obermarchtal rührt deshalb seit ein paar Tagen kräftig die Werbetrommel und animiert die Unterstützer der Kneipe dazu, bei dem Voting mitzumachen.

Nach einer ersten Runde ist das Kreuz seit kurzem in der engeren Auswahl und somit unter den letzten zehn Gaststuben im Rennen um das Gaststuben-Konzert am 19. Dezember. Im Rennen um das Gaststubenkonzert sind auch Gaststätten auch Neuhausen ob Eck, Roggenburg, Friedrichshafen, Königsfeld im Schwarzwald, Schwäbisch Gmünd sowie Bernstadt, Altshausen, Dirgenheim und Pfronten.

Das Kreuz Obermarchtal hat sich für das vierte exklusive Radio 7 Gaststuben-Konzert mit Peter Maffay und Band beworben. Knab, der seit 1998 das überregional bekannte Kreuz mit Kneipe und bereits Hunderten von Konzerten im Saal betreibt, hofft auf viele Klicks der Kreuz-Fans beim Online-Voting.

Radio 7 sucht zum vierten Mal „die beliebteste Gaststube zwischen Bodensee und Schwarzwald, bei der ein Star ein Exklusivkonzert gibt“. In dieser Runde geht es um einen Auftritt von Maffay, kurz vor dem Start seiner neuen Tournee.

Die Teilnahme an der Abstimmung ist täglich einmal möglich - per Smartphone und Tablet sowie am PC. Die Abstimmung läuft bis zum Montag, 9. Dezember, um 6 Uhr morgens. Kurz danach, um 7.07 Uhr wird dann der Gewinner bekanntgegeben.

Es gibt auch etwas zu gewinnen: Der Sender verlost nach der Abstimmung 150 Eintrittskarten für das Konzert mit Peter Maffay. Zur anschließend stattfindenden Radio7-Party in und ums Kreuz wäre dann jeder eingeladen.