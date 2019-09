So wecken junge Akademiker Lust auf MINT-Berufe

Im Rahmen eines dreitägigen Events zur Berufsorientierung hatte die Franz von Sales Realschule von Mittwoch bis Freitag zwei junge Akademiker zu Gast, die bei den Schülerinnen mit multimedialen Präsentationen Lust auf MINT-Berufe machten. MINT steht für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaft und Technik. Über diese Bereiche referierten die Akademiker und verblüfften die Schüler mit Fragen und Experimenten.

Kurze Vorstellung

Nicht immer sind Schulstunden vollgepackt mit spannenden multimedialen Präsentationen. Doch an drei Tagen in der vergangenen Woche zeigten die Molekularbiologin Jasmin Friedrich und der Geograph Michael Müller Filme und Experimente, die die Schülerinnen zum Staunen brachten. „Man kann nicht nur Arzthelferin oder Bürokauffrau lernen“, sagte Jasmin Friedrich bei der Präsentation in der Aula für die Klasse 9c. Deren Klassenlehrerin Christa Eggers hatte die Veranstaltungsreihe koordiniert, um ihre Mädels an naturwissenschaftliche Berufe heranzuführen. Finanziert von der Bundesagentur für Arbeit, der Baden-Württemberg-Stiftung und dem Arbeitgeberverband Südwestmetall stellten die Referenten im Auftrag der Firma Flad & Flad gGmbh zunächst sechs Themenfelder kurz vor, von denen die Schülerinnen „Menschen helfen“ und „Lifestyle“ zum näheren Kennenlernen auswählten. Bei „Menschen helfen“ fanden jüngste Erkenntnisse Eingang, wie man mit „künstlichen Nasen“, sprich neuer Softwaretechnik Lungenkrebs im Frühstadium erkennen kann.

Viele Experimente

Studiengänge wie Mikrotechnologie oder Chemieingenieurwesen und Ausbildungsberufe wie Verfahrenstechniker oder Feinwerk- und Mikrotechniker sowie neue Produkte wurden vorgestellt. In einem Experiment mischte Michael Müller in einem Becher weißes Pulver und Wasser. Die Schülerin Magdalena Nezgodinski durfte sodann den Becher umdrehen, um zu erleben, dass nichts heraustropfte. Ein Superabsorber war entstanden, wie er bei Windeln eingesetzt wird. Aus Körperzellen wachsen inzwischen Ohren und neue Haut.

Beim Thema „Lifestyle“ wurde ein T-Shirt aus dem Milchbestandteil Kasein sowie Haferkleie und Bienenwachs durchgereicht. Auch hier zeigten die Referenten neue Berufe und Studiengänge, und, wie im Labor aus Stammzellen künstlich Fleisch hergestellt werden kann, das sich als Hackfleisch, nicht aber als Steak eignet, und für die Produktion noch zu teuer ist. Am Ende traf der Ball ins Schwarze, der ein Pendel beinhaltet. Nach 30 Minuten Spiel spendet er Energie für drei Stunden Licht. 2020 wird Coaching4Future um Workshops erweitert angeboten.