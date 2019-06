So waren die Anfänge des Peter- und Paulfests

Nicht nur für Obermarchtaler, sondern auch für viele Kinder und Erwachsene aus der Umgebung, war und ist das traditionelle Heimatfest Peter und Paul seit jeher ein Höhepunkt des Sommers. So wissen zumindest die älteren Generationen, dass es schon vor Jahrzehnten am Obermarchtaler Heimatfest die ersten Kirschen gab.

Vom 28. bis 30. Juni wird dieses Jahr das 100. Peter und Paulfest gefeiert. Doch die Geschichte eines der ältesten Heimatfeste der Region beginnt bereits vor mehr als 100 Jahren. Die beiden Weltkriege führten wie vielerorts jedoch zur zeitweiligen Unterbrechung der Tradition, weshalb auch erst dieses Jahr das 100. Heimatfest gefeiert wird. Den alten Schriften der Gemeinde und der Musikkapelle Obermarchtal zufolge ist das Kirchenpatrozinium Peter und Paul bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Hochfest der Obermarchtaler. Der 29. Juni war über Jahrzehnte sogar arbeitsfreier Feiertag in Obermarchtal.

Tagwache läutet Festtag ein

Wie auch heute noch läutete die Musikkapelle schon damals mit der Tagwache den Festtag ein, bevor sich die Vereine und Bürger zum gemeinsamen Kirchgang versammelten. Nach dem Festgottesdienst wurde beim anschließenden Frühschoppen im Schlosshof gefeiert.

Die musikalische Umrahmung übernahmen auch hier die Musikanten der ansässigen Musikkapelle. Später lud die Musikkapelle sogar zum Konzert am Nachmittag ein. Seitdem hat sich das Gesicht des Festes jedoch maßgeblich verändert. Während 1971 die örtliche Gastronomie für die Bewirtung der Gäste zuständig war, kam im Jahr 1972 eine Änderung: „einmal [ist es] wieder endlich soweit, daß die Musikkapelle ein größeres Fest auf die Bahn bringen konnte“, wie wörtlich im Schriftführerbuch zu lesen ist.

Musikertreffen mit Zeltbetrieb

Gut zwei Wochen nach dem Kirchenpatrozinium veranstaltete die Musikkapelle ein „Musikertreffen mit Zeltbetrieb und Vergnügungspark“. Während das ganze Wochenende durch die Musikkapellen aus der Region gestaltet wurde, wurde für Sonntagabend zum „Großen Tanzabend“ geladen.

In den kommenden Jahren stiegen die Besucherzahlen beim von nun an von der Musikkapelle Obermarchtal ausgerichteten Heimatfest stetig an. Vom Schlosshof zog man 1979 hinter die Turnhalle, wo neben dem Zelt auch der Vergnügungspark mit Kettenkarussell und Boxautos genügend Platz fand. Mit bestem Blick auf das heutige Münster entwickelte sich das Fest hier zu überregionaler Größe mit buntem Programm, vor allem auch für Kinder und Jugendliche. Programmpunkte wie Fallschirmspringer, die im Tandemsprung direkt neben dem Festgelände landeten, oder ein Ballonstart auf demselben Platz sind den Besuchern bis heute in Erinnerung.

Früher Lehrgeld bezahlt

Im Jahr 1996 zog es die Organisatoren wieder näher vor das Kloster. Bei einer „italienischen Open-Air-Nacht“ mussten die Musiker allerdings Lehrgeld bezahlen, da es Petrus nicht gut mit ihnen meinte und den Abend buchstäblich ins Wasser fiel. Dennoch blieb man im Grundsatz dem neuen Veranstaltungskonzept treu und konnte an vorangegangenen Erfolge anknüpfen.

Im Jahr 2008 erhielt das Heimatfest mit der Wiederbelebung des Marktrechtes aus dem Jahr 1810 eine erneute Aufwertung: Bereits der erste Kunst- und Handwerkermarkt lockte zahlreiche Besucher nach Obermarchtal. Da man sich weiter vom Wetter unabhängig machen wollte, beschloss man, zum 190-jährigen Bestehen der Musikkapelle im Jahr 2014 ein großes Festzelt aufzustellen – das Fest erhielt seit heutiges Gesicht.

Und um auf die Kirschen zurückzukommen: Seit der Marchtaler Kunst- und Handwerkermarkt das Heimatfest bereichert, sind je nach Reifegrad auch wieder Kirschen im Angebot. Und da der Wetterpatron Petrus ja sozusagen Heimvorteil hat, sind die Obermarchtaler guter Dinge, dass sich die Gäste zum Heimatfest die Kirschen im warmen Sonnenschein schmecken lassen dürfen.