So stellt sich die Mädchenrealschule Schülern und Eltern vor

In der mehr als gut gefüllten Aula hat sich die Franz-von-Sales-Mädchenrealschule am Samstag den kommenden Fünftklässlerinnen und ihren Eltern vorgestellt. Überwiegend waren die Teilnehmer aus dem Alb-Donau-Kreis gekommen, aber auch Gäste aus den Landkreisen Biberach und Reutlingen waren vertreten. Fast alle Anwesenden konnten auf eine Anfahrt von unter 15 Minuten verweisen.

„Unser Abc heißt Annehmen, Begleiten, Chancen bieten“, sagte Schulleiterin Simone Mühlberger und erläuterte, dass die individuelle Förderung der Talente der Schülerinnen durch Schwerpunktwahl im Vordergrund stehe, was beim Realschulabschluss zu überdurchschnittlich guten Ergebnissen führe. Neben dem Wissenserwerb hätten die persönliche Erziehung und Bildung einen hohen Stellenwert. Freiheit, Eigenverantwortung, Gerechtigkeit und Wertschätzung lauteten die Prinzipien der Schule, die derzeit 513 Schülerinnen in 19 Klassen unterrichtet.

„Aus 91 Herkunftsgemeinden kommen unsere Schülerinnen“, so Mühlberger. Das habe sie im Vorfeld der im September anstehenden 100 Jahr-Feier der Schule ermittelt. Durch Teilnahme am Medienentwicklungsplan des Landes werde die digitale Bildung gefördert wie in staatlichen Schulen.

Die „staatlich anerkannte Ersatzschule“ stehe in Trägerschaft der Stiftung Katholische Freie Schule der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Der Eintritt in die Schule ist jedoch nicht an die Konfession gebunden. Das Schulgeld von monatlich 56 Euro kann im Wege von Stipendien auf Antrag ganz oder teilweise erlassen werden. 47 Prozent der Absolventinnen des Jahrgangs 2019 seien auf das Studienkolleg oder ein berufliches Gymnasium gewechselt, 23 Prozent hätten eine Ausbildung begonnen, 26 Prozent wechselten auf ein Berufskolleg und 4 Prozent haben ein Auslandsjahr eingelegt.

Christine Götz, Leiterin des Studienkollegs unter dem gleichen Dach im Kloster Obermarchtal, nannte den Wechsel auf ihre Schule „geschmeidig“, da auch dort nach dem Marchtaler Plan unterrichtet werde und die Lehrer teilweise an beiden Schulen tätig seien. Nach drei Jahren erfolgt am Studienkolleg die Reifeprüfung.

Markus Blender informierte über die Schwerpunktwahl, die begabungsorientiert sei. So seien in Kunst, Musik oder Sport zwei zusätzliche Wochenstunden vorgesehen. Er verwies auf die Vermittlung zusätzlicher Techniken in Kunst, Chor und Band in Musik und das Erlernen von Gitarre oder Keyboard sowie das Skischullandheim beim Schwerpunkt Sport.

Die stellvertretende Schulleiterin Anita Hofherr sprach über das pastorale Angebot wie Kennenlerntage, Kletter- und Kanubesinnungstage oder die Oase der Stille vor Prüfungen. Auch „Schülerinnen im Einsatz“ stellte sie vor, wo Schülerinnen der neunten und zehnten Klassen freiwillig die Nachmittagsbetreuung für jüngere Schülerinnen übernehmen oder beim Kinderschutzbund Ehingen mitarbeiten können.

Nach Aufteilung in drei Gruppen erläuterte Hofherr noch die Grundzüge des „Marchtaler Plans“. Am beliebtesten sei der Morgenkreis am Montag, in dem aktuelle Themen reflektiert werden oder die Jahreszeiten. Freie Stillarbeit sowie vernetzter Unterricht mit separaten Noten in Geographie, Religion, Geschichte, Biologie und Gemeinschaftskunde stellte sie als weitere Gedanken des Marchtaler Plans vor. „Wo es gut war und wo weniger, daran erinnert man sich lange“, so Hofherr. Ab sofort sind Anmeldegespräche für das Schuljahr 2020/2021 möglich.