So kommt der Einkaufsdienst an

Unabhängig voneinander wurden in der Gemeinde in den vergangenen Tagen zwei Varianten ins Leben gerufen, die den Einwohnern beim Einkauf Hilfe anbieten. Für Erkrankte oder ältere Mitbürger hat die Gemeindeverwaltung einen Einkaufsservice gestartet, für den sich ehrenamtliche Helfer zur Verfügung gestellt haben. Der Partyservice Buck liefert seine Waren auf Bestellung vor die Haustüre, und das auch in umliegende Gemeinden.

Gemeinde macht Anfang

Nein, das Corona-Virus hat nicht viele positive Aspekte. Dass der Shutdown fast aller Länder der Erde dem Klima nützt, ist zwar richtig, aber im Kampf gegen die Klimaerwärmung wohl nicht wirklich nachhaltig. Wenn die Krise, die allenfalls mit der Pest im Mittelalter vergleichbar ist, eine spürbare Veränderung im Verhalten der Menschen bringen kann, dann vielleicht im persönlichen Umgang miteinander. Indem die Menschen weitgehend jegliche persönliche Nähe meiden sollten, können sie mit dem Herzen enger zusammenrücken. Einen Anfang hat es in der Gemeinde Obermarchtal bereits gegeben.

Am 14. März hat die Gemeinde unter der Überschrift „Einkaufsservice“ einen Aufruf gestartet. Sie möchte beim Aufbau eines Einkaufsdienstes für Erkrankte oder ältere Mitbürger helfen, die aus Sicherheitsgründen nicht mehr selbst zum Einkaufen möchten. Noch gibt es keinen Fall, bei dem eine Person der Gemeinde mit dem Corona-Virus infiziert ist. Sollte jemand erkranken und seine erforderlichen Einkäufe nicht mehr selbst erledigen können oder wollen, kann er sich bei der Gemeindeverwaltung telefonisch oder per E-Mail melden. Das gilt auch für Personen, die in häusliche Quarantäne müssen oder die altershalber Unterstützung beim Einkauf benötigen. Verbunden war das Angebot mit dem Aufruf an Interessenten mit der Bereitschaft, für andere Mitbürger Einkäufe zu erledigen. Sieben Helfer haben sich spontan gemeldet, nach der zusätzlichen Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Gemeinde hat sich die Anzahl der ehrenamtlichen Helfer auf 13 erhöht.

Einfaches Prinzip

Die Handhabung ist denkbar einfach. Wer den Einkaufsservice nutzen möchte, meldet sich beim Rathaus. Die Mitarbeiterinnen geben die Kontaktdaten an einen der Helfer weiter. Dieser nimmt beim Bedürftigen die Bestellung auf, erledigt die Einkäufe und liefert die Sachen beim Besteller ab.

Die Abrechnung erfolgt über die Gemeinde, die sodann dem Betroffenen die Kosten in Rechnung stellt. Bürgermeister Martin Krämer hatte die Idee für diesen Einkaufsservice. Um ihn so schnell wie möglich an den Start zu bringen, hat er seine Gedanken per E-Mail an eine seiner Mitarbeiterinnen geschickt, die den Aufruf umgehend online stellte. „Wir wollen, dass der Einkaufsdienst dauerhaft erhalten bleibt“, sagt Martin Krämer. Inzwischen sind fast zehn Einkäufer vermittelt worden. Dabei wurden die örtlichen Geschäfte wie die Bäckerei Engler und die Metzgerei Buck berücksichtigt, die Einkäufe können aber auch bei Supermärkten in der Umgebung durchgeführt werden.

Hygiene ist immer ein wichtiges Thema

Dass das Einkaufen vor Ort ratsam ist, ergibt sich insbesondere aus der Tatsache, dass die örtlichen Bäckereien und Metzgereien die Bürgernahversorgung mit frischen und hochwertigen Produkten sicherstellen. Diese Nahrungsmittelhandwerker und ihre Fachkräfte sind gut ausgebildet und stets aktuell in Sachen Hygiene, Lebensmittelsicherheit und Infektionsschutz geschult. Frischprodukte werden nur vom Fachpersonal mit entsprechenden Werkzeugen verpackt und herausgegeben. „Wir stellen fest, dass die Kundenfrequenz in der Metzgerei gestiegen ist und die Kunden es auch schätzen, dass es hier die Möglichkeit gibt, in Obermarchtal noch Lebensmittel einzukaufen, auch zu Fuß“, sagt Andrea Buck von der Metzgerei Buck.

Zum angeschlossenen Einkaufsladen bekräftigt sie: „Wir werden weiterhin ganz normal von unserem Lieferanten beliefert. Wir disponieren derzeit einfach größere Bestellmengen und sind sehr gut in der Lage, hier der Bevölkerung Lebensmittel von A bis Z anzubieten. Dazu gehört frisches Obst und Gemüse, Frischeprodukte aus der Kühltheke, Drogerieartikel, einfach alles, was man zur Grundversorgung benötigt.“ Auf einen weiteren Aspekt weist Andrea Buck hin. Sie sagt: „Hygienisch gesehen ist es viel risikoärmer im kleinen Laden einzukaufen, da man hier nur wenigen anderen Kunden begegnet. Daher hoffen wir, dass wir zusätzlich mit unserem Lieferservice und den handwerklich hergestellten Wurst- und Fleischartikeln für die Bürger der Gemeinde eine wichtige Anlaufstelle sind.“ Insoweit bietet die Metzgerei an, telefonisch oder per E-Mail bestellte Ware oder warmes Tagesessen direkt ans Haus zu liefern. Dieser neue Service ist bereits angelaufen, und ersetzt teilweise für den Partyservice Buck das durch das Virus weggefallene Geschäft mit dem Catering für diverse Veranstaltungen.

Von Milch bis Salat alles dabei

„Heute Nachmittag bringe ich einer Frau in Reutlingendorf den Wocheneinkauf, die für ihre Mutter gleich mitbestellt hat. Wir haben nicht nur in Obermarchtal, sondern auch schon in andere Gemeinden geliefert“, sagt Andrea Buck, und freut sich, dass sie sogar die bestellte Hefe liefern kann. Neben Wurst und Fleisch bringt sie der Kundin auch Milch, Joghurt, Salat und diverse weitere Ware, die zum Wocheneinkauf gehören. Sonja Laut aus Reutlingendorf freut sich über den persönlichen Kontakt, der stets unter Einhaltung des vorgeschriebenen Abstands erfolgt.

„Heute bekomme ich zum zweiten Mal meinen Wocheneinkauf geliefert. Dadurch muss ich nicht in den Laden und vermeide Kontakte zu anderen Kunden. Ich finde den Service gut“, sagt sie, und nimmt auch die Lieferung für ihre Mutter entgegen. Bezahlt wird per Karte, und ein kleines Schwätzle ist mit der Lieferung auch verbunden. Der Lieferservice der Metzgerei Buck kann auch von jüngeren und gesunden Menschen genutzt werden.