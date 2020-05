So belebt Raupe Lilu den Kindergarten Obermarchtal

Mitte April ist im Kindergarten die Raupe Lilu eingezogen. Sie hat sich umgesehen und fand alles „sauber, ruhig und voll langweilig“. Daher hat sie sich am 22. April erstmals per E-Mail an die rund 60 Kinder gewandt, um etwas Abwechslung in ihr Leben zu bekommen. Rasch haben die Kinder ihr eine Freundin gebastelt, welche nun am westlichen Zaun des Kindergartens von allen Kindern, Eltern und Freunden des Kindergartens bewundert werden kann.

Auch der Kindergarten wirkt in dieser Corona-Zeit sehr ausgestorben, wenige Kinder der Notbetreuung füllen irgendwie nicht die Räumlichkeiten. Die Erzieherinnen vom Kindergarten und von der Kindertagespflege „Storchennest“ wünschen sich einen lebendigen Kindergarten, bunt soll er sein, und mit Persönlichkeiten bestückt. Also wurde nach gemeinsamen Überlegungen aller Erzieherinnen die Raupe Lilu eingeladen, in die Räumlichkeiten Einzug zu halten, gestaltet und genäht von zwei der Erzieherinnen. Lilu hilft nun den Pädagoginnen, zu den Eltern und Kindern Kontakt zu halten.

Lilu schreibt an die Kinder

In der ersten Post von Raupe Lilu war zu lesen: „Hallo liebe Kinder, ich bin die kleine Raupe Lilu und wohne seit kurzem im Kindergarten. Da ich meine Freunde bei Euch nicht besuchen kann, wünsche ich mir eine große Raupe an meinem Gartenzaun.“ Rasch haben die Kinder mit ihren Eltern Holzscheiben, Blumenuntersetzer, Eimerdeckel und ähnliches im Wege des Upcyclings in bunte runde Kunstwerke verwandelt und mit dem Vornamen des Kindergartenkindes bei Lilu abgegeben. Rechtzeitig zum 1. Mai hat Lilu so am Zaun ihre gewünschte Gefährtin erhalten.

Anhand der zweiten Post von Lilu wurden inzwischen Blumen für sie angefertigt, die den Kindergarten bunter machen, und für Muttertag hatte Lilu sogar Freizeittipps und ein Rezept für „raupenmäßig leckere“ Muffins verschickt, an die Väter versteht sich. „Zu allen Ideen hat sich das gesamte Team der Erzieherinnen etwas einfallen lassen und zum Gelingen beigetragen. Den Kopf der Lilu am Gartenzaun haben wir als Team vom Kindergarten gemeinsam gestaltet, ebenso wie die Regenbogen in den Fenstern“, sagt Lena Falch, die Leiterin des Kindergartens. Und sie verspricht zwei Dinge: „Die Raupe Lilu lassen wir nicht mehr ausziehen, auch wenn die Kinder wieder da sind. Und in Bälde gibt es weitere tolle Überraschungen von uns für die Kinder und ihre Eltern. Was das sein wird, wollen wir jetzt noch nicht verraten.“ Sie freut sich über das Gemeinschaftsgefühl, das durch das Betrachten der Lilu am Zaun entsteht und bedankt sich bei allen Eltern, die die Raupe Lilu am Gartenzaun ins Leben gerufen haben.

So ganz nebenbei haben die Eltern vor dem Kindergarten bunt bemalte Steine abgegeben, die zum Ausdruck bringen, dass sie das Team vom Kindergarten vermissen. Ach ja, Lilu trägt seit der Rückkehr von einer kleinen Reise sicherheitshalber einen Mundschutz.